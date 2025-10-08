Patrika LogoSwitch to English

दतिया

चौंकाने वाला मामला…. बेटी पैदा होने दुखी थी महिला, कुएं में छलांग लगाकर दी जान

MP News: मध्य प्रदेश में नवविवाहिता ने अस्पताल से लौटने के बाद नवजात बेटी को छोड़ कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस जांच में जुटी है।

2 min read

दतिया

image

Akash Dewani

Oct 08, 2025

datia newlywed suicide after baby girl birth mp news

datia newlywed suicide after baby girl birth (फोटो- सोशल मीडिया)

Baby Girl Birth:दतिया के बसई थाना क्षेत्र के पच्चरगढ़ गांव में मंगलवार को उस वक्त सनसनी फैल गई, जब गांव के ही एक खेत के कुएं में एक नवविवाहिता का शव बरामद हुआ। पुलिस ने बताया कि संध्या लोधी की 27 सितंबर को बसई के सरकारी अस्पताल में डिलीवरी हुई थी। बेटी पैदा होने के बाद उसकी तबियत अचानक बिगड़ गई। उसके बाद झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। 30 सिंतबर को झांसी मेडीकल कॉलेज से उसकी छुट्टी कर दी गई।

रात 12 बजे वह अपने नवजात बेटी को छोड़कर गांव के खेत पर स्थित कुएं में छलांग मारकर जीवनलीला समाप्त कर ली। उसका शव बीते रोज 6 अक्टूबर की शाम पांच बजे कुएं तैरते हुए मिला। पुलिस का कहना कि नवविवाहिता बेटी पैदा होने से दुखी थी। जिसकी वजह से उसने में है आत्महत्या की है। पुलिस अभी जांच करने में जुटी है। (MP News)

ये है पूरा मामला

बसई अस्पताल में पदस्थ डॉ. शरद गुप्ता ने बताया कि 27 सितंबर की सुबह 7 बजकर पांच मिनट पर प्रसूता संध्या लोधी पत्नी कल्याण लोधी भर्ती हुई थी। सुबह 8.45 बजे उसने बेटी को जन्म दिया। लेकिन तबीयत अचानक बिगड़ गई तो झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। उधर पुलिस का कहना है कि 30 सितंबर को संध्या की छुट्टी झांसी मेडिकल कॉलेज से दोपहर में हो गई थी। लेकिन रात 12 बजे जब परिजनों ने देखा कि संध्या कमरे में नहीं है।

दो अक्टूबर तक परिजन ने संध्या की खोज रिश्तेदारी सहित अन्य जगहों पर की, लेकिन जब वह नहीं मिली तो 3 अक्टूबर को गुमशुदगी दर्ज बसई थाने में की। वहीँ, सोमवार को पुलिस सूचना मिली कि नीलेश लोधी के खेत के कुएं में किसी महिला का शव पड़ा है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को बहार निकाला। लेकिन शव पूरी तरह से गल चुका था। मंगलवार की दोपहर बसई अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। साथ ही शव परिजन को सौंप दिया गया।(MP News)

Published on:

08 Oct 2025 08:37 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Datia / चौंकाने वाला मामला…. बेटी पैदा होने दुखी थी महिला, कुएं में छलांग लगाकर दी जान

