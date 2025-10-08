चौंकाने वाला मामला…. बेटी पैदा होने दुखी थी महिला, कुएं में छलांग लगाकर दी जान

बसई अस्पताल में पदस्थ डॉ. शरद गुप्ता ने बताया कि 27 सितंबर की सुबह 7 बजकर पांच मिनट पर प्रसूता संध्या लोधी पत्नी कल्याण लोधी भर्ती हुई थी। सुबह 8.45 बजे उसने बेटी को जन्म दिया। लेकिन तबीयत अचानक बिगड़ गई तो झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। उधर पुलिस का कहना है कि 30 सितंबर को संध्या की छुट्टी झांसी मेडिकल कॉलेज से दोपहर में हो गई थी। लेकिन रात 12 बजे जब परिजनों ने देखा कि संध्या कमरे में नहीं है।