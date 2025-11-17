चुपके से घरों में स्मार्ट मीटर लगा रही कंपनी, भड़के लोगों ने चिपका दी चेतावनी- होगी दंडात्मक कार्रवाई

स्थानीय लोगों ने कहा कि ऊर्जा मंत्री स्वयं कह चुके हैं कि 2028 तक स्मार्ट मीटर ऐच्छिक रहेंगे। ऐसे में बिना इच्छा के किसी के घर मीटर बदलना अनुचित है। जनता विरोध कर रही है. इसके बावजूद कंपनी जबरन काम कर रही है। लोगों ने घरों के बाहर कंपनी को चेतावनी देते हुए पत्र चस्पा कर दिए हैं। शहर के कैंट क्षेत्र में 22000 स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं। इसमें से 3 हजार ही लग पाए हैं। गुना शहर में 33000 मीटर बदलने का लक्ष्य है। जबकि दो हजार ही लग पाए हैं। पूरे जिले में लक्ष्य 15 लाख के लगभग मीटर बदले जाने हैं।