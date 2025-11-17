IPL 2026 Retentions: MP के इन 4 खिलाड़ियों को टीमों ने किया रिलीज, पांच प्लेयर हुए रिटेन

mp players retained and released in IPL 2026 Retentions (फोटो- सोशल मीडिया)
IPL 2026 Retentions: आईपीएल 2026 से पहले, सभी 10 फ्रेंचाइजी ने शनिवार को अपनी रिटेन और रिलीज लिस्ट जारी (IPL 2026 retained list) की। इस सूची में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को भी रिलीज और रिटेन किया गया है। पिछली नीलामी में मध्य प्रदेश के 15 खिलाड़ी शामिल थे, जिनमें से नौ पर बोली लगी थी। अब आईपीएल के अगले संस्करण के लिए टीमों ने मध्य प्रदेश के चार खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है। इसके अलावा, टीमों ने पांच खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है और उन्हें रिटेन किया है। यहां मध्य प्रदेश के उन खिलाड़ियों की सूची दी गई है जिन्हें रिटेन और रिलीज़ किया गया है।
बड़ी खबरेंView All
Patrika Special News
ट्रेंडिंग