Patrika Special News

IPL 2026 Retentions: MP के इन 4 खिलाड़ियों को टीमों ने किया रिलीज, पांच प्लेयर हुए रिटेन

IPL 2026 Retentions: टीमों ने मप्र के कई खिलाड़ियों को रिटेन किया है, जिसमें चौंकाने वाला नाम उस खिलाड़ी का भी है जो पिछली बार की नीलामी में रिकॉर्ड तोड़ कीमत पर बिका था।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Akash Dewani

Nov 17, 2025

IPL 2026 Retentions venkatesh iyer mp players retained and released

mp players retained and released in IPL 2026 Retentions (फोटो- सोशल मीडिया)

IPL 2026 Retentions: आईपीएल 2026 से पहले, सभी 10 फ्रेंचाइजी ने शनिवार को अपनी रिटेन और रिलीज लिस्ट जारी (IPL 2026 retained list) की। इस सूची में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को भी रिलीज और रिटेन किया गया है। पिछली नीलामी में मध्य प्रदेश के 15 खिलाड़ी शामिल थे, जिनमें से नौ पर बोली लगी थी। अब आईपीएल के अगले संस्करण के लिए टीमों ने मध्य प्रदेश के चार खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है। इसके अलावा, टीमों ने पांच खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है और उन्हें रिटेन किया है। यहां मध्य प्रदेश के उन खिलाड़ियों की सूची दी गई है जिन्हें रिटेन और रिलीज़ किया गया है।

ये है रिलीज किए खिलाड़ियों की सूची

  • वेंकटेश अय्यर (ऑलराउंडर): रिटेंशन लिस्ट में सबसे बड़ा नाम वेंकटेश अय्यर का रहा। पिछले ऑक्शन में केकेआर (KKR) ने उन्हें 23.75 करोड़ में खरीदा था। वेंकी अय्यर (Venkatesh Iyer) इस ऑक्शन में तीसरे सबसे महंगे बिकने वाली खिलाड़ी थे। हालांकि, अब उन्हें केकेआर ने रिलीज कर दिया है।
  • कुमार कार्तिकेय (स्पिन गेंदबाज): राजस्थान रॉयल्स (RR) ने 30 लाख में इन्हें ख़रीदा था। अब राजस्थान ने उन्हें रिलीज कर दिया है। उन्होंने 2025 के संस्करण में 4 मैच खेले जिसमें उन्होंने सिर्फ 2 विकेट्स लिए थे।
  • कुलदीप सेन (फास्ट बॉलर): पंजाब किंग्स (PBKS) ने उन्हें 75 लाख में ख़रीदा था। अब पंजाब ने उन्हें रिलीज कर दिया है। उन्होंने 2025 के संस्करण में 3 मैच खेले जिसमें उन्होंने सिर्फ 6 विकेट्स लिए थे।
  • कुलवंत खेजरोलिया (फास्ट बॉलर): गुजरात टाइटंस (GT) ने उन्हें 30 लाख में ख़रीदा था। अब पंजाब ने उन्हें रिलीज कर दिया है। उन्होंने 2025 के संस्करण में 1 मैच खेला जिसमें उन्होंने सिर्फ 1 विकेट लिया थे।

रिटेन किए गए मध्य प्रदेश के खिलाड़ी

  • आवेश खान (फास्ट बॉलर): लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने 9.75 करोड़ में ख़रीदा था। आवेश ने आईपीएल 2025 में 13 मैच खेले जिसमें उन्होंने 13 विकेट लिए। डेथ ओवर्स में आवेश खान ने टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
  • मोहम्मद अरशद खान (ऑलराउंडर): गुजरात टाइटंस (GT) ने 1.30 करोड़ में ख़रीदा था। अरशद ने आईपीएल 2025 में 6 मैच खेले जिसमें उन्होंने 6 विकेट लिए। अरशद एक उपयोगी ऑलराउंडर के रूप में उभरे।
  • माधव तिवारी (फास्ट बॉलर): दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने 40 लाख में ख़रीदा था। माधव ने आईपीएल 2025 में सिर्फ 1 मैच खेला जिसमें उन्होंने मात्र 3 रन बनाए थे। युवा बल्लेबाज़ माधव तिवारी ने कम मौकों में स्थिरता दिखाई।
  • अनिकेत वर्मा (बल्लेबाज़): सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने 30 लाख में ख़रीदा था। अनिकेत ने आईपीएल 2025 में 14 मैच खेले जिसमें उन्होंने 236 बनाए। उन्होंने 2025 के संस्करण में दिल्ली के खिलाफ ताबड़तोड़ 41 गेंदों में 75 रनों की पारी खेली थी।
  • आशुतोष शर्मा (बल्लेबाज़): दिल्ली कैपिटल्स ने 3.80 करोड़ में ख़रीदा था। आशुतोष ने आईपीएल 2025 में 13 मैचों में 204 रन बनाए थे जिसमें उनका स्ट्राइक रेट ताबड़तोड़ 160 का रहा था। आशुतोष ने दिल्ली के लिए फिनिशर की भूमिका निभाई थी जिसके कारण उन्हें रिटेन किया गया है।

Published on:

17 Nov 2025 07:09 am

Hindi News / Patrika Special / IPL 2026 Retentions: MP के इन 4 खिलाड़ियों को टीमों ने किया रिलीज, पांच प्लेयर हुए रिटेन

