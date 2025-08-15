एक कहानी ऐसी भी… अंग्रेजों की हिट लिस्ट में थे जेपी नारायण, तब MP का ये परिवार बना था उनकी ढाल

Independence Day 2025: देश को आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले जयप्रकाश नारायण का गुना से जुड़ाव रहा है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन (Quit India Movement) के दौरान जाने माने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जयप्रकाश नारायण (जेपी) राम मनोहर लोहिया आदि जेल से फरार हो गए थे। जेपी ने भूमिगत रहकर आंदोलन का नेतृत्व किया था। इस कारण से जेपी अंग्रेजों की सरकार की सर्वाधिक वांछित सूची में थे। जेल से फरार होने के बाद जयप्रकाश नारायण (JP Narayan) गुना आ गए थे और उन्होंने यहा लुंबा परिवार के यहां शरण ली थी। इसके बाद 1969-70 में गुना के गिरधारी लाल लुंबा, उनके पुत्र यशवंत राव लुम्बा और सुरेन्द्र लुंबा को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा मिला था।