2-लेन रोड ओवरब्रिज के निर्माण को मिल गई मंजूरी, होगा फायदा

प्राप्त जानकारी के अनुसार रेलवे बोर्ड ने वेस्ट सेंट्रल रेलवे सीलिंग-अंब्रेला वर्क 2025-26 के अंतर्गत शिवपुरी-पोहरी मार्ग के पास गुना-ग्वालियर रेल खंड में रेलवे क्रॉसिंग संख्या 59/सी के स्थान पर दो लेन रोड रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण को मंजूरी के साथ साथ अन्य आधारभूत निर्माण कार्यों को भी मंजूरी दी है। यह निर्माण कार्य राज्य सरकार और रेलवे बोर्ड के आपसी सहयोग से किया जाना था। इस योजना का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा और सुगम आवागमन सुनिश्चित करना है।