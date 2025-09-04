Patrika LogoSwitch to English

गुना

MP पुलिस के कांस्टेबल ने मांगी 30000 हजार रिश्वत, थाने में मारपीट करने का बड़ा आरोप

MP Police: गुना में पुलिस पर लगातार लोगों से मारपीट, अवैध वसूली और हत्या के आरोप लग रहे हैं। इन मामलों को लेकर एसपी से शिकायत की गयी है। अब कैंट क्षेत्र के एक आरक्षक पर 30 हजार की रिश्वत लेने और मारपीट करने का आरोप लगा है।

गुना

Akash Dewani

Sep 04, 2025

mp police constable accused of assault and demanding bribe guna
mp police constable accused of assault and demanding bribe guna (फोटो- सोशल मीडिया)

constable accused of assault: गुना पुलिस कर्मियों पर अवैध वसूली, मारपीट करने और हत्या का प्रयास करने जैसे आरोप लगने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे है। चांचौड़ा में पदस्थ प्रधान आरक्षक पर एक युवक को पेट्रोल डालकर जलाने का मामला शांत नहीं हो पाया था। इसी बीच केंट थाने में पदस्थ एक आरक्षक पर गाली-गलौज कर, मारपीट करने और तीस हजार रुपए की रिश्वत (bribe) मांगने के आरोप लगे है। इस आशय की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की है। (MP Police)

ये है शिकायत

नानाखेड़ी निवासी पीड़ित आकाश पुत्र देवेंद्र सिंह रघुवंशी ने अपने लिखित आवेदन में बताया कि 31 अगस्त की सुबह करीब 7 से 8 बजे के बीच वह पिपरौंदा खुर्द घाटी के पास खड़ा था। उसी दौरान विजय नामदेव और रानू कुशवाह आपस में झगड़ रहे थे। झगड़ा शांत कराने के उद्देश्य से उसने कैट टीआई को फोन लगाकर सूचना दी। इस पर थाने से पुलिस दल मौके पर पहुंचा। आरोप है कि मौके पर पहुंचे आरक्षक धर्मेंद्र रघुवंशी ने आकाश से अभद्र व्यवहार ही नहीं किया बल्कि उसके साथ मारपीट भी कर दी।

जबरन थाने में बिठाए रखा- पीड़ित

आरक्षक ने जबरन उसे थाने की गाड़ी में बैठा लिया घटना के चश्मदीद गवाहों में जगदीश यादव और गौरव यादव निवासी घोसीपुरा मौजूद थे। दोनों ने देखा कि आरक्षक युवक को गाड़ी में बैठाकर थाने ले गया। थाने पहुंचने पर धर्मेंद्र रघुवंशी ने आकाश को धारा 151 में गिरफ्तार कर जेल भेजने की धमकी दी। झगड़ा कर रहे लोगों ने मना किया, इसके बाद भी आकाश को जबरन थाने में बंद कर दिया, तीस हजार रुपए की मांग और देने पर उसे इस बात पर छोड़ा कि अगले दिन वह पैसे पहुंचा देगा। इसको लेकर पीड़ित के परिजन एसपी कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। (MP Police)

प्रधान आरक्षक सुरेन्द्र भील के खिलाफ मामला दर्ज

उधर फतेहगढ़ के कुलंबेह में रहने वाले चंदन गुर्जर का एक युवक से विवाद हो गया था. इसके बाद मामला सेटल कराने के नाम पर चांचौड़ा पुलिस थाने में पदस्थ चालक प्रधान आरक्षक सुरेन्द्र भील ने उससे एक लाख रुपए ले लिए, पैसे वापस मांगने पर प्रधान आरक्षक भील नाराज हो गया और उसने यांचौड़ा पुलिस थाने के पीछे बने क्वार्टर में चंदन पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया, जिसमें वह झुलस गया, उसका इलाज चल रहा है, उसकी शिकायत पर चांचौड़ा पुलिस थाने में ही उक्त प्रधान आरक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। (MP Police)

