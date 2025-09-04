MP पुलिस के कांस्टेबल ने मांगी 30000 हजार रिश्वत, थाने में मारपीट करने का बड़ा आरोप

आरक्षक ने जबरन उसे थाने की गाड़ी में बैठा लिया घटना के चश्मदीद गवाहों में जगदीश यादव और गौरव यादव निवासी घोसीपुरा मौजूद थे। दोनों ने देखा कि आरक्षक युवक को गाड़ी में बैठाकर थाने ले गया। थाने पहुंचने पर धर्मेंद्र रघुवंशी ने आकाश को धारा 151 में गिरफ्तार कर जेल भेजने की धमकी दी। झगड़ा कर रहे लोगों ने मना किया, इसके बाद भी आकाश को जबरन थाने में बंद कर दिया, तीस हजार रुपए की मांग और देने पर उसे इस बात पर छोड़ा कि अगले दिन वह पैसे पहुंचा देगा। इसको लेकर पीड़ित के परिजन एसपी कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। (MP Police)