बुजुर्ग महिला कैदी को नींद आने पर जेल में बुरी तरह पिटाई, गंभीर

गुना। एमपी के जेल में जंगलराज (Jungle raj in MP Jail)कायम होता दिख रहा है। गुना जिला जेल में महिला बंदियों के साथ अमानवीय व्यवहार सामने आया है। बंदियों से मिलाने के लिए अवैध वसूली में रोड़ा बनी एक बुजुर्ग महिला कैदी (Old lady prisioner brutally beaten in jail) की बर्बर पिटाई कर दी गई। बुजुर्ग महिला के अलावा कई महिला कैदियों संग मारपीट की गई। हद तो यह कि जेल प्रशासन ने दोषियों को बचाने की भरसक कोशिश की और मामले को दबाया जाता रहा। हालांकि, ‘पत्रिका’ द्वारा मामला उठाने के बाद शासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई प्रारंभ कर दिया। जेलर दिलीप सिंह को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। डीआईजी जेल मामले की जांच कर रहे हैं।

गुना जिला जेल में 18 महिला बंदी हैं (18 lady prisioner in Guna district jail)। इन महिला बंदियों की जेल में ही अलग-अलग ड्यूटी लगायी जाती है। जेल में बंद बुजुर्ग महिला बंदी को महिला सेल के बाहर पहरे पर लगाया गया था। आरोप है कि जेल में मुलाकातियों से बंदियों को मिलवाने के लिए वसूली की जाती है। पहरे पर लगाई गई बुजुर्ग से भी कहा गया लेकिन लाॅकडाउन में मुलाकाती नहीं आने से यह अवैध धंधा चल नहीं पा रहा। बताया जा रहा है कि ड्यूटी के बाद थकी बुजुर्ग महिला को नींद आ गई। पहले से खार खाई जेल प्रहरियों रीना मिश्रा व प्रियंका भार्गव को यह नागवार लगी। आरोप है कि दोनों ने अन्य स्टाफ के साथ मिलकर बुजुर्ग महिला की लाठियों से पिटाई करवा दी। पिटाई से वह गंभीर हो गई।

इसके बाद आनन फानन में डाॅक्टर बुलाया गया। महिला के शरीर के विभिन्न हिस्सों पर चोट के गंभीर निशान हैं।

उधर, पिटाई का यह मामला सामने न आ सके इसलिए जेलर दिलीप सिंह ने प्रकरण को रफादफा करने की कोशिश की लेकिन उच्चाधिकारियों तक मामला पहुंच गया। डीआईजी ने जांच शुरू कर दी। जेलर दिलीप सिंह को हटा दिया गया है।

