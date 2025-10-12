भाजपा की गुटबाजी का गजब नजारा, एक ही प्रसाद घर का दो बार हुआ लोकार्पण, कार्यक्रम बना कॉमेडी शो

कलेक्टर फीता काटने से पहले नपाध्यक्ष सविता गुप्ता (Guna Mayor Savita Gupta) के आने का इंतजार करते रहे थे। इसी बीच नपाध्यक्ष सविता गुप्ता अपने समर्थक पार्षदों के साथ मौके पर पहुंचीं। उनके आगमन के बाद फिर से एक नया फीता लगाया गया और लोकार्पण की दूसरी पारी की तैयारी शुरू हो गई। जबकि उस समय कलेक्टर और एसपी पहले से ही अंदर मौजूद थे। थोड़ी देर बाद पार्षदों और नपाध्यक्ष की ओर से आग्रह किया गया कि कलेक्टर फिर से लोकार्पण करें। नतीजा ये हुआ कि एक ही रसोई का दूसरा बार उद्घाटन हुआ, हालांकि इस बार कैची नपाध्यक्ष सविता गुप्ता के हाथ में थी।