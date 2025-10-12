ये कैसा मजाक? सड़क के गड्ढे ने ली मां की जान, पुलिस ने बेटे पर कर दिया केस

Road Pothole took Mother Life: सड़क पर पानी से लबालब गड्ढ़ा, जिसमें बाइक फिसली तो जिंदगी भर का दुख दे गई। मां की मौत से टूटा एक बेटा अब खुद कटघरे में खड़ा है। कारण कि उसने गड्ढ़े वाली सड़क से बाइक चलाई ही क्यों? यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, हकीकत है पातीचक गांव के कमलकिशोर लोधी की। जो अपने पिता के इलाज के बाद माता-पिता के साथ बाइक से वापस गांव लौट रहा था, लेकिन रास्ते के गड्ढ़े ने उसे अपराधी बना दिया। (MP News)