एमपी में 252 किलोमीटर नई सड़कें, 289 करोड़ रूपए की लागत से होगा निर्माण! इन गांवों को मिलेगा फायदा

network of roads: मध्य प्रदेश के इस जिले के लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा आगामी बजट के लिए 252 किलोमीटर नई सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव भेजा गया है।

गुना•Mar 11, 2025 / 09:14 am• Akash Dewani

network of roads will be laid: मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए अच्छी खबर है, खासकर उन लोगों के लिए जो लंबे समय से जर्जर सड़कों और यातायात की समस्या से जूझ रहे थे। लोक निर्माण विभाग (PWD) ने आगामी बजट में 43 सड़कों के निर्माण के लिए 535.35 करोड़ रूपए के प्रस्ताव सरकार को भेजे हैं। यदि इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है, तो क्षेत्र में सड़क नेटवर्क का विस्तार होगा और लोगों को यात्रा में राहत मिलेगी।

रिंग रोड के लिए 289.30 करोड़ रूपए का प्रस्ताव यातायात दबाव कम करने के लिए सरकार को 289.30 करोड़ रूपए की लागत से एक नई रिंग रोड बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है। इस रिंग रोड का निर्माण तीन चरणों में किया जाएगा: टोल प्लाजा से आरोन मार्ग तक आरोन मार्ग से सिंगवासा तक अशोकनगर मार्ग से सिंगवासा होते हुए एनएच 46 ग्राम बिलोनिया के पास तक इस रिंग रोड के बनने से मुख्य शहरों में भारी वाहनों का दबाव कम होगा, दुर्घटनाएं घटेंगी और आवागमन सुगम होगा। यह भी पढ़ें पीएम आवास के तहत 8 महीने में 13 लाख लोगों को मिलेगी पक्की छत सांसदों की अनुशंसा सड़क निर्माण के प्रस्तावों को लेकर सांसदों ने अपनी सक्रियता दिखाई है। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने दो सड़कों के निर्माण की अनुशंसा की, जबकि केंद्रीय मंत्री एवं लोकसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 41 सड़कों की अनुशंसा की है। हालांकि, स्थानीय विधायकों ने सड़क निर्माण के लिए कोई अनुशंसा पत्र नहीं भेजा, जिससे क्षेत्र के लोगों में निराशा देखी जा रही है। सांसद सिंधिया द्वारा अनुशंसित प्रमुख सड़कें ग्राम खेमखेड़ा से ग्राम बमूरिया

ग्राम गोलखंडी से ग्राम बालाभेट (बमोरी)

डेहरी खुर्द से सोवल (राघौगढ़)

ग्राम भेरा से ग्राम रातीडान (आरोन)

फतेहगढ़ से मोतीपुरा होते हुए डिगडोली तक

ग्राम सांगई (मारकी महू) में सड़क निर्माण राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह द्वारा अनुशंसित सड़कें राघौगढ़ विधानसभा: ग्राम गेंदूखेड़ा से पत्लेश्वर होते हुए मातामूडरा (4.20 किमी, 33.6 करोड़ रूपए)

चांचौड़ा विधानसभा: चांचौड़ा से राजस्थान स्थित सिद्ध स्थान कामखेड़ा बालाजी तक (7.10 किमी, 123.3 करोड़ रूपए) औद्योगिक विकास के लिए उद्योगपतियों की मांग प्रदेश के प्रमुख उद्योगपतियों और चेम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों, जैसे जितेंद्र खुराना, अमित सोगानी और अनमोल सलूजा, ने सरकार से औद्योगिक केंद्र विकास निगम (AKVN) का कार्यालय खोलने की मांग की है, जिससे क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, उन्होंने प्रदेश में एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने और इसे संभागीय दर्जा देने की भी मांग उठाई है। यह भी पढ़ें बिजली होगी महंगी! सब्सिडी कम नहीं कर पाई सरकार, कटेगी जेब इन प्रमुख सड़कों का भी होगा निर्माण कैंट चौराहे से बरखेड़ा गिर्द भादौर मार्ग

हिनोतिया धमनार रोड से पिपरोरा हारु तक

ग्राम पगारा से ग्राम कोठिया तक

ग्राम गेंदूखेड़ा गिर्द से सतनपुर, बरखेड़ा गिर्द मार्ग बजट में स्वीकृति मिलने के बाद होगा काम शुरू मध्यप्रदेश सरकार जल्द ही नए वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करने जा रही है। यदि इन प्रस्तावित सड़कों को स्वीकृति मिलती है, तो जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा और लोगों को लंबे समय से चली आ रही सड़क समस्याओं से राहत मिलेगी।

