यहां कांग्रेसियों ने ही फूंक दिया जीतू पटवारी का पुतला, जिला अध्यक्षों की लिस्ट पर बढ़ रही नाराजगी

Congress District President :मध्य प्रदेश में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर शनिवार को लिस्ट जारी होने के बाद से राजनीतिक बवाल खड़ा हुआ है। नए जिला अध्यक्ष के विरोध के चलते कार्यकर्ताओं के बीच कहीं से विरोध प्रदर्शन तो कहीं से इस्तीफे की खबरें सामने आ रही हैं। कुल मिलाकर एआईसीसी से जारी जिला अध्यक्षों के नाम के बाद कांग्रेस के भीतर बवाल खड़ा हुआ है। हालांकि, सूची जारी करने के पहले सभी नेताओं के समर्थकों का ध्यान रखने की बात कही गई थी। वहीं, संतुलित सूची के बाद भी अध्यक्ष पद की उम्मीद लगाए बैठे कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है।
इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय के बेटे और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह को गुना का जिला अध्यक्ष बनाए जाने का भी विरोध सूची सामने आने के बाद से ही लगातार बढ़ता जा रहा है। जयवर्धन को जिला अध्यक्ष बनाए जाने के विरोध में राघोगढ़ के आरोन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का ही पुतला दहन कर दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पार्टी के साथ-साथ पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे तक लगाए।
विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं का कहना है कि जयवर्धन सिंह की लोकप्रियता और उनकी कार्यशैली के लिए ये पद अनुचित है। बता दें कि, जयवर्धन सिंह राघोगढ़ से विधायक भी हैं। इसी तरह कई जिलों में भी नए अध्यक्षों का दबे जुबान विरोध किया जाने लगा है। लिस्ट जारी होने के बाद नाराज लोगों को मनाना भी पार्टी हाईकमान के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। अगर कार्यकर्ताओं का विरोध इसी तरह जारी रहा तो आगामी चुनाव में पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।