यहां कांग्रेसियों ने ही फूंक दिया जीतू पटवारी का पुतला, जिला अध्यक्षों की लिस्ट पर बढ़ रही नाराजगी

Congress District President :मध्य प्रदेश में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर शनिवार को लिस्ट जारी होने के बाद से राजनीतिक बवाल खड़ा हुआ है। नए जिला अध्यक्ष के विरोध के चलते कार्यकर्ताओं के बीच कहीं से विरोध प्रदर्शन तो कहीं से इस्तीफे की खबरें सामने आ रही हैं। कुल मिलाकर एआईसीसी से जारी जिला अध्यक्षों के नाम के बाद कांग्रेस के भीतर बवाल खड़ा हुआ है। हालांकि, सूची जारी करने के पहले सभी नेताओं के समर्थकों का ध्यान रखने की बात कही गई थी। वहीं, संतुलित सूची के बाद भी अध्यक्ष पद की उम्मीद लगाए बैठे कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है।