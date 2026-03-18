बर्थडे पार्टी, शराब और फिर रेपकांड…19 साल की महिला दोस्त को बनाया शिकार, नशे में दिया वारदात को अंजाम

Gurugram: हरियाणा के गुरुग्राम में जन्मदिन के बहाने से एक 19 साल की युवती के साथ रेप किया गया। दरअसल, बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी का आयोजन किया गया था। कई दोस्तों को आमंत्रित किया गया, जिसमें महिला और पुरुष दोस्त शामिल थे। इस दौरान पार्टी में जमकर शराब का जाम भी छलका, लेकिन इसी बीच पार्टी में शामिल एक युवक ने एक युवती को बहाने से एकांत में लेकर गया और नशे की हालत में उसके साथ घिनौना काम किया। आरोपी की हरकतों से परेशान होकर लड़की शोर मचाई तो सबका ध्यान उधर गया। अभी कोई हंगामा हो इसके पहले ही आरोपी पार्टी से फरार हो गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।