892 डाकघरों में बदला पेमेंट करने का तरीका, लग रही मशीनें

अब तक ग्राहकों को डाकघरों में नकद भुगतान की मजबूरी होती थी, क्योंकि यहां पीओएस मशीनें नहीं थीं। इससे कई बार उन्हें परेशानी का सामना भी करना पड़ता था। अब इन पीओएस मशीनों के जरिए लोग आसानी से डिजिटल भुगतान कर सकेंगे, जिससे न केवल उन्हें सुविधा होगी, बल्कि यह प्रक्रिया और भी तेज और सुरक्षित बन जाएगी।