892 डाकघरों में बदला पेमेंट करने का तरीका, लग रही मशीनें

MP News: एमपी के भोपाल शहर में लगभग 92 पीओएस मशीनें लगाई जा रही हैं, जिससे लोगों को पेमेंट करने में आसानी होगी।

less than 1 minute read
Google source verification

ग्वालियर

image

Astha Awasthi

Nov 10, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News:मध्यप्रदेश के 892 डाकघरों में अब डिजिटल भुगतान की सुविधा उपलब्ध होगी। इन डाकघरों में 1092 नए कार्ड स्वाइपिंग डिवाइस यानी पीओएस मशीन (प्वाइंट ऑफ सेल) मशीनें लगाई जा रही हैं। यह कदम राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के मकसद से उठाया गया है।

अब तक ग्राहकों को डाकघरों में नकद भुगतान की मजबूरी होती थी, क्योंकि यहां पीओएस मशीनें नहीं थीं। इससे कई बार उन्हें परेशानी का सामना भी करना पड़ता था। अब इन पीओएस मशीनों के जरिए लोग आसानी से डिजिटल भुगतान कर सकेंगे, जिससे न केवल उन्हें सुविधा होगी, बल्कि यह प्रक्रिया और भी तेज और सुरक्षित बन जाएगी।

लग रही मशीनें

सभी डाकघर डिवीजनों में यह मशीनें लगाई जा रही हैं और हर डिवीजन में इनकी संख्या में भिन्नता है। उदाहरण के लिए, भोपाल डिवीजन में 92 पीओएस मशीनें लगाई जा रही हैं, जबकि मंदसौर में केवल 6 मशीनें लगाई जाएंगी।

यह बदलाव डाकघरों के जरिए डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने और ग्राहकों को एक बेहतर सेवा देने में मदद करेगा। पीओएस मशीनें आ चुकी हैं और वेंडर इन्हें सभी डाकघरों में जाकर इंस्टाल कर रहे हैं। सर्वर टेस्ट करेगा और हफ्ते भर के भीतर इन्हें ग्राहकों के लिए चालूकर दिया जाएगा।- एके सिंह, प्रवर अधीक्षक, डाक विभाग ग्वालियर

कहां कितनी मशीनें लग रही

एमपी में बनेगा ‘पश्चिमी बायपास’, 15 गांवों से ली जाएगी 155 हेक्टेयर जमीन
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

Updated on:

10 Nov 2025 11:30 am

Published on:

10 Nov 2025 11:27 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / 892 डाकघरों में बदला पेमेंट करने का तरीका, लग रही मशीनें

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

