मणप्पुरम गोल्ड में 4.5 करोड़ के गोल्ड चोरी का खुलासा: सहायक मैनेजर ही निकला मास्टरमाइंड

ग्वालियर. डबरा में मणप्पुरम गोल्ड फाइनेंस की शाखा में हुई 4.5 करोड़ रुपये के सोने की चोरी का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि कंपनी का ही सहायक मैनेजर विकास गौर और उसका पिता महेश निकला। पुलिस ने बाप-बेटे को गिरफ्तार कर 4 किलो 140 ग्राम सोना बरामद कर लिया है। घटना डबरा थाने के ठीक [&hellip;]

2 min read

ग्वालियर

image

Pravendra Singh Tomar

Sep 30, 2025

  • सहायक मैनेजर विकास गौर ने रची ग्राहकों का सोना उड़ाने की साजिश, तिजोरी की चाबी का किया इस्तेमाल
  • आगरा से खरीदे नकली गहने, मैनेजर की चाबी उड़ाकर सिक्योरिटी गार्ड को बनाया बेवकूफ, बाप को बुलाकर थमाया सोना
  • इस्तीफे से खुला राज, पुलिस की गिरफ्त में बाप-बेटे, बाकी सोना ठिकाने लगाने की फिराक में थे बदमाश

ग्वालियर. डबरा में मणप्पुरम गोल्ड फाइनेंस की शाखा में हुई 4.5 करोड़ रुपये के सोने की चोरी का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि कंपनी का ही सहायक मैनेजर विकास गौर और उसका पिता महेश निकला। पुलिस ने बाप-बेटे को गिरफ्तार कर 4 किलो 140 ग्राम सोना बरामद कर लिया है। घटना डबरा थाने के ठीक सामने हुई, जहां मणप्पुरम फाइनेंस कंपनी की तिजोरी से 26 ग्राहकों के 4 किलो 381.7 ग्राम वजनी गहने, जिनकी कीमत 4.5 करोड़ रुपये थी, सहायक मैनेजर विकास गौर ने लंबी प्लानिंग से उड़ाए। विकास मूलतः भरतपुर (राजस्थान) का रहने वाला है और कंपनी में पिछले कुछ सालों से पदस्थ है। सहायक मैनेजर होने के कारण कंपनी की तिजोरी की एक चाबी उसके पास रहती थी, जिससे उसे पता था कि तिजोरी ग्राहकों के गहनों से भरी है।

करीब डेढ़ महीने से विकास गहने चुराने की योजना बना रहा था। उसने आगरा से 30 हजार रुपये में नकली सोने के गहने खरीदे थे। लेकिन तिजोरी की दूसरी चाबी मैनेजर चंद्रभान के पास होने के कारण वह हाथ नहीं मार पा रहा था। शनिवार को मैनेजर चंद्रभान दूसरी ब्रांच गए थे। विकास ने महिलाकर्मी से चकमा देकर मैनेजर की चाबी मांगी और ब्रांच बंद होने से पहले दोनों चाबियों से तिजोरी को खोलकर छोड़ दिया। रविवार के दिन काम के बहाने दफ्तर पहुंचकर सिक्योरिटी गार्ड को नाश्ता लाने के बहाने बाजार भेजा और तिजोरी में रखे 26 ग्राहकों के गहनों के 28 पैकेट उड़ाकर पिता को बुलाकर सोना थमा दिया।

इस्तीफे से खुला राज, पुलिस की गिरफ्त में बाप-बेटे
डबरा थाना टीआई यशवंत गोयल ने बताया कि विकास को लग रहा था कि उसकी करतूत खुलने में वक्त लगेगा और तब तक वह गहने बेचकर राजस्थान में संपत्ति बना लेगा। लेकिन चोरी के दो दिन बाद ही ऑडिट टीम आ गई, तब विकास को डर लगा। उसने पारिवारिक कारण का हवाला देकर इस्तीफा थमाकर नया पैंतरा खेला, लेकिन इसी दांव से वह फंस गया। सीसीटीवी में रविवार के दिन विकास कंपनी में आता-जाता दिखा, लेकिन छुट्टी के दिन दफ्तर आने का सही कारण नहीं बता सका। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने राज उगल दिया कि चोरी का गहना भरतपुर में पिता के पास है।

पुलिस का बयान
मणप्पुरम गोल्ड फाइनेंस से 4 किलो 381.7 ग्राम सोने के गहने चोरी में फाइनेंस कंपनी का सहायक मैनेजर और उसका पिता गिरफ्तार किया है। दोनों ने पूरी प्लानिंग से गहने चुराए और बेचे हैं। आरोपियों से 4 किलो 140 ग्राम वजनी गहने बरामद हुए हैं। बाकी आरोपियों ने बेच दिए थे। चोरी का सोना खरीदने वाले के बारे में भी पूछताछ की जा रही है।
धर्मवीर सिंह यादव, एसएसपी ग्वालियर

Published on:

30 Sept 2025 09:28 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / मणप्पुरम गोल्ड में 4.5 करोड़ के गोल्ड चोरी का खुलासा: सहायक मैनेजर ही निकला मास्टरमाइंड

