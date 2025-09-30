मणप्पुरम गोल्ड में 4.5 करोड़ के गोल्ड चोरी का खुलासा: सहायक मैनेजर ही निकला मास्टरमाइंड

ग्वालियर. डबरा में मणप्पुरम गोल्ड फाइनेंस की शाखा में हुई 4.5 करोड़ रुपये के सोने की चोरी का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि कंपनी का ही सहायक मैनेजर विकास गौर और उसका पिता महेश निकला। पुलिस ने बाप-बेटे को गिरफ्तार कर 4 किलो 140 ग्राम सोना बरामद कर लिया है। घटना डबरा थाने के ठीक सामने हुई, जहां मणप्पुरम फाइनेंस कंपनी की तिजोरी से 26 ग्राहकों के 4 किलो 381.7 ग्राम वजनी गहने, जिनकी कीमत 4.5 करोड़ रुपये थी, सहायक मैनेजर विकास गौर ने लंबी प्लानिंग से उड़ाए। विकास मूलतः भरतपुर (राजस्थान) का रहने वाला है और कंपनी में पिछले कुछ सालों से पदस्थ है। सहायक मैनेजर होने के कारण कंपनी की तिजोरी की एक चाबी उसके पास रहती थी, जिससे उसे पता था कि तिजोरी ग्राहकों के गहनों से भरी है।