वंदे भारत और शताब्दी ट्रेनों को टक्कर देगा 4500 करोड़ का एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट

Express Way- एमपी में नई सड़कों, हाईवे, एक्सप्रेस वे का जाल सा बिछ रहा है। यहां कई ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे भी बनाए जा रहे हैं। इनमें आगरा ग्वालियर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे भी शामिल है। तेजी से पूर्ण किए जा रहे इस एक्सप्रेस वे से ग्वालियर से ताज नगरी आगरा तक का सफर महज 50 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस एक्सप्रेस वे की महत्ता बताई। उन्होंने कहा कि आगरा से ग्वालियर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे 6 लेन का बनेगा जिससे दोनों शहरों की दूरी सिमट जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये एक्सप्रेस वे शताब्दी और वंदे भारत ट्रेनों को टक्कर देगा।