मेले में गाड़ी खरीदने पर 50% मिलेगी छूट, अधिसूचना जारी

बीते दिन मकर संक्रांति के शुभ मुहूर्त का खास असर देखने को मिला। मेले में आए लोग डिलीवरी के इंतजार में खड़ी प्री-बुकिंग वाली गाड़ियों के पास पहुंचे और विधिवत पूजन किया। यार्ड में खड़ी नई गाड़ियों पर फूल-मालाएं और नारियल चढ़ाते हुए लोगों ने शुभ शुरुआत की। व्यापारियों का कहना है कि आरटीओ छूट से बिक्री को बड़ा बढ़ावा मिला है और आने वाले दिनों में ऑटोमोबाइल सेक्टर में और भी ज्यादा भीड़ और बुकिंग होने की उम्मीद है।