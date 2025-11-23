‘नहीं चलेगी लापरवाही…’ आउटसोर्स कर्मियों की 7 दिन की कटी सैलरी

फोटो सोर्स: पत्रिका
MP News: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में लापरवाही पर आउटसोर्स कर्मियों का 7 दिन का वेतन काटने के साथ जेडओ को नोटिस जारी किया है। निगमायुक्त संघप्रिय ने बताया कि बीएलओ के सहयोग के लिए लगाए गए आउटसोर्स कर्मियों की उपस्थिति की कलेक्टर कार्यालय में संयुक्त समीक्षा बैठक में जांच की गई, तो पता चला कि कई कर्मचारी निर्धारित मतदान केंद्रों पर ड्यूटी के दौरान मौजूद नहीं थे। इससे पुनरीक्षण और डिजिटलीकरण कार्य प्रभावित हुआ।
निगम द्वारा जारी सूची में कुल 11 कर्मियों को अनुपस्थित पाया गया। इसमें मतदान केंद्र क्रमांक 116 नीलूश यादव, 117 हिमांशु शर्मा, 118 हृदेश शर्मा, 119 विनय दीक्षित, 120 अरुण सिंह, 121 शुभमजन सिंह, 122 निखिल यादव, 199 पंकज यादव, 153 जीतेंद्र कुमार, 123 दीपक पाल, 198 अभिषेक यादव शामिल हैं। निर्वाचन जैसे संवेदनशील कार्य में लापरवाही को गंभीर मानते हुए निगम ने सभी अनुपस्थित आउटसोर्स कर्मियों के सात दिन का वेतन काटा गया। इधर, विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में उदासीनता बरतने पर क्षेत्राधिकारी (जेडओ) क्षेत्र क्रमांक 22 उत्पल सिंह भदौरिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
जिले में जिन बीएलओ द्वारा अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर समय रहते अपना सम्पूर्ण कार्य शतप्रतिशत पूर्ण कर लिया है उन्हें कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान ने अपने कार्यालय बुलाकर सम्मानित कर उनकी प्रशंसा की है। कलेक्ट्रेट कार्यालय के एनआइसी कक्ष में चार बीएलओ को सम्मानित किया।
जिन बीएएलओ को सम्मानित किया गया उनमें भितरवार क्षेत्र के मतदान केन्द्र क्रमांक-1 के नवाब सिंह धाकड़ जिन्होंने ग्राम समेड़ी के कुल 637 मतदाता, मतदान केन्द्र क्रमांक--2 की रानी पाठक जिन्होंने ग्राम बसोटा के कुल 112 मतदाता एवं मतदान केन्द्र क्रमांक-190 के दिनेश रावत ने मूसाहारी के कुल 518 मतदाताओं के प्रपत्र भरवाकर उनके डिजिटलाइजेशन का कार्य पूर्ण कर लिया है। इसके साथ ही बीएलओ शासकीय माध्यमिक विद्यालय लाल टिपारा राजवीर सिंह जादौन ने मतदान केन्द्र क्रमांक-125 में शतप्रतिशत मतदाताओं के प्रपत्र भरवाकर डिजिटलाइजेशन का कार्य पूर्ण किया है।
बड़ी खबरेंView All
ग्वालियर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग