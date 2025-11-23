‘नहीं चलेगी लापरवाही…’ आउटसोर्स कर्मियों की 7 दिन की कटी सैलरी

निगम द्वारा जारी सूची में कुल 11 कर्मियों को अनुपस्थित पाया गया। इसमें मतदान केंद्र क्रमांक 116 नीलूश यादव, 117 हिमांशु शर्मा, 118 हृदेश शर्मा, 119 विनय दीक्षित, 120 अरुण सिंह, 121 शुभमजन सिंह, 122 निखिल यादव, 199 पंकज यादव, 153 जीतेंद्र कुमार, 123 दीपक पाल, 198 अभिषेक यादव शामिल हैं। निर्वाचन जैसे संवेदनशील कार्य में लापरवाही को गंभीर मानते हुए निगम ने सभी अनुपस्थित आउटसोर्स कर्मियों के सात दिन का वेतन काटा गया। इधर, विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में उदासीनता बरतने पर क्षेत्राधिकारी (जेडओ) क्षेत्र क्रमांक 22 उत्पल सिंह भदौरिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।