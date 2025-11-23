Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

‘नहीं चलेगी लापरवाही…’ आउटसोर्स कर्मियों की 7 दिन की कटी सैलरी

MP News: कई कर्मचारी निर्धारित मतदान केंद्रों पर ड्यूटी के दौरान मौजूद नहीं थे....

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Astha Awasthi

Nov 23, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में लापरवाही पर आउटसोर्स कर्मियों का 7 दिन का वेतन काटने के साथ जेडओ को नोटिस जारी किया है। निगमायुक्त संघप्रिय ने बताया कि बीएलओ के सहयोग के लिए लगाए गए आउटसोर्स कर्मियों की उपस्थिति की कलेक्टर कार्यालय में संयुक्त समीक्षा बैठक में जांच की गई, तो पता चला कि कई कर्मचारी निर्धारित मतदान केंद्रों पर ड्यूटी के दौरान मौजूद नहीं थे। इससे पुनरीक्षण और डिजिटलीकरण कार्य प्रभावित हुआ।

काट दिया वेतन

निगम द्वारा जारी सूची में कुल 11 कर्मियों को अनुपस्थित पाया गया। इसमें मतदान केंद्र क्रमांक 116 नीलूश यादव, 117 हिमांशु शर्मा, 118 हृदेश शर्मा, 119 विनय दीक्षित, 120 अरुण सिंह, 121 शुभमजन सिंह, 122 निखिल यादव, 199 पंकज यादव, 153 जीतेंद्र कुमार, 123 दीपक पाल, 198 अभिषेक यादव शामिल हैं। निर्वाचन जैसे संवेदनशील कार्य में लापरवाही को गंभीर मानते हुए निगम ने सभी अनुपस्थित आउटसोर्स कर्मियों के सात दिन का वेतन काटा गया। इधर, विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में उदासीनता बरतने पर क्षेत्राधिकारी (जेडओ) क्षेत्र क्रमांक 22 उत्पल सिंह भदौरिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

कलेक्टर ने किया सम्मानित

जिले में जिन बीएलओ द्वारा अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर समय रहते अपना सम्पूर्ण कार्य शतप्रतिशत पूर्ण कर लिया है उन्हें कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान ने अपने कार्यालय बुलाकर सम्मानित कर उनकी प्रशंसा की है। कलेक्ट्रेट कार्यालय के एनआइसी कक्ष में चार बीएलओ को सम्मानित किया।

जिन बीएएलओ को सम्मानित किया गया उनमें भितरवार क्षेत्र के मतदान केन्द्र क्रमांक-1 के नवाब सिंह धाकड़ जिन्होंने ग्राम समेड़ी के कुल 637 मतदाता, मतदान केन्द्र क्रमांक--2 की रानी पाठक जिन्होंने ग्राम बसोटा के कुल 112 मतदाता एवं मतदान केन्द्र क्रमांक-190 के दिनेश रावत ने मूसाहारी के कुल 518 मतदाताओं के प्रपत्र भरवाकर उनके डिजिटलाइजेशन का कार्य पूर्ण कर लिया है। इसके साथ ही बीएलओ शासकीय माध्यमिक विद्यालय लाल टिपारा राजवीर सिंह जादौन ने मतदान केन्द्र क्रमांक-125 में शतप्रतिशत मतदाताओं के प्रपत्र भरवाकर डिजिटलाइजेशन का कार्य पूर्ण किया है।

ये भी पढ़ें

Metro Project: टिकट सिस्टम में खामी, ‘ok’ रिपोर्ट मिलेगी तो चलेगी मेट्रो
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 Nov 2025 12:27 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / ‘नहीं चलेगी लापरवाही…’ आउटसोर्स कर्मियों की 7 दिन की कटी सैलरी

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

25 नवंबर से 8 जनवरी तक रेलवे ने बदला ‘ताज एक्सप्रेस’ का स्टेशन, ट्रेनें भी कैंसिल

फोटो सोर्स: पत्रिका
ग्वालियर

तिघरा में पर्याप्त पानी, फिर भी दिसंबर से शहर में एक दिन छोडकऱ पानी की सप्लाई की तैयारी, जानिए क्या है वजह..

दिसंबर से शहर में एक दिन छोडकऱ पानी की सप्लाई की तैयारी
समाचार

जनगणना 2027 पर बड़ा अपडेट- 40 प्रतिशत पूरा हुआ सर्वे, भारत सरकार के उप महा रजिस्ट्रार ने लिया जायजा

Deputy Registrar General reviews pre-verification of Census 2027
ग्वालियर

एमपी में भाजपा नेता और उनके भाई पर जानलेवा हमला

gwalior
ग्वालियर

तानसेन समारोह 2025 में फिर छिड़ेंगे राग, 15 दिसंबर से आगाज, इन्हें मिला सम्मान

Tansen Samaroh 2025
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.