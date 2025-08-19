32 स्कूलों में 10 दिन लगेंगे ‘आधार शिविर’, अपडेट होंगे बच्चों के ‘आधार कार्ड’

शहर के अंतर्गत शासकीय गजराराजा कन्या उमावि में 28 अगस्त तक आधार शिविर लगेगा। इसी तरह शासकीय कन्या उमावि मामा का बाजार में 29 अगस्त से 10 सितंबर तक, शासकीय बालक उमावि टकसाल में 11 सितंबर से 22 सितंबर तक, शासकीय कन्या उमावि शिंदे की छावनी में 23 सितंबर से 4 अक्टूबर तक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डीआरपी लाइन में 6 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक, शासकीय बालक उमावि हरिदर्शन में 18 अगस्त से 29 अगस्त तक, शासकीय बालक उमावि शिक्षा नगर में 30 अगस्त से 9 अक्टूबर तक, शासकीय कन्या उमावि एमएलबी मुरार में 11 सितंबर से 20 सितंबर तक व शासकीय बालक उमावि नं.2 में 21 सितंबर से 30 सितंबर तक आधार शिविर लगाए जाएंगे।