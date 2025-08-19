32 स्कूलों में 10 दिन लगेंगे ‘आधार शिविर’, अपडेट होंगे बच्चों के ‘आधार कार्ड’

MP News: स्कूली बच्चों को पहले से ही बता दें कि आधार अपडेशन के लिए कौन-कौन से दस्तावेजों की जरूरत होगी, जिससे स्कूलों में लगने जा रहे आधार शिविरों में सभी बच्चों के आधार संबंधी काम हो सकें। यह निर्देश कलेक्टर रुचिका चौहान ने आधार शिविरों की तैयारियों की समीक्षा के दौरान दिए।
उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिस स्कूल में शिविर लगने जा रहा है उस स्कूल सहित अन्य जनप्रतिनिधियों को स्कूलों में भी शिविर की तिथियों के बारे में जानकारी दी जाए।
बीते दिन कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित हुई बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य शिक्षा केन्द्र की पहल पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के समन्वय से विद्यार्थी के लिए आधार, अब विद्यालय के द्वार अभियान के तहत जिले के 32 स्कूलों में 10 - 10 दिवसीय आधार शिविर लगने जा रहे हैं। शिविरों की तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। इन शिविरों में 15 से 17 वर्ष आयु वर्ग के स्कूली बच्चों का अनिवार्य बायोमैट्रिक अपडेट-2 किया जायेगा। साथ ही आधार पर सुधार संबंधी अन्य कार्य भी कराए जाएंगे।
शहर के अंतर्गत शासकीय गजराराजा कन्या उमावि में 28 अगस्त तक आधार शिविर लगेगा। इसी तरह शासकीय कन्या उमावि मामा का बाजार में 29 अगस्त से 10 सितंबर तक, शासकीय बालक उमावि टकसाल में 11 सितंबर से 22 सितंबर तक, शासकीय कन्या उमावि शिंदे की छावनी में 23 सितंबर से 4 अक्टूबर तक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डीआरपी लाइन में 6 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक, शासकीय बालक उमावि हरिदर्शन में 18 अगस्त से 29 अगस्त तक, शासकीय बालक उमावि शिक्षा नगर में 30 अगस्त से 9 अक्टूबर तक, शासकीय कन्या उमावि एमएलबी मुरार में 11 सितंबर से 20 सितंबर तक व शासकीय बालक उमावि नं.2 में 21 सितंबर से 30 सितंबर तक आधार शिविर लगाए जाएंगे।