एमपी में एयरफोर्स अफसर हनीट्रैप में फंसे, अब मिल रही धमकी

पीड़ित एयरफोर्स अफसर के मुताबिक 12 मार्च को सिलीगुड़ी के प्लानेट मॉल में महिला शुभश्री मोदक ने एक इवेंट का आयोजन किया था जिसमें वो भी गए थे लेकिन टिकट न बिक पाने के कारण इवेंट फेल हो गया। इसके बाद महिला ने उनके साथ होटल में कई बार शारीरिक संबंध बनाए। फिर शुभश्री ने उनसे कहा कि आप कंपनी में 20 परसेंट के पार्टनर हैं और अगस्त महीने से फायदा मिलना शुरू हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगस्त महीने में जब पैसे नहीं मिले तो उन्होंने शुभश्री से पैसे वापस मांगे और दबाव बनाया तो वो धमकी देने लगी कि रेप के केस में फंसा देगी और बदनाम कर देगी।