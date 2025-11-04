एमपी में एयरफोर्स अफसर हनीट्रैप में फंसे, अब मिल रही धमकी

honey trap demo pic (file)
honey trap: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में एक बार फिर हनीट्रैप का मामला सामने आया है। इस बार हनीट्रैप का शिकार एयरफोर्स के एक अफसर हैं जिन्होंने एसपी की जनसुनवाई में पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की है। एयरफोर्स अफसर को हनीट्रैप में फंसाकर महिला ने उनसे 14 लाख रूपये ठग लिए हैं और अब उन्हें रेप केस में फंसाने का कहकर बदनाम करने की धमकी दे रही है। पुलिस अधिकारियों एयरफोर्स अफसर को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
अपनी शिकायत दर्ज कराते हुए एयरफोर्स अफसर ने बताया कि क्वैक-क्वैक एप के माध्यम से फरवरी 2025 उनकी दोस्ती सिलीगुड़ी की रहने वाली महिला से हुई थी। जिसने अपना नाम शुभश्री मोदक बताया था। महिला ने खुद को इवेंट्स कंपनी आयोजक होने के साथ ही ये कहा कि वो सिक्योरिटी कंपनी शुरु करने वाली है। उसने अधिकारी को झांसा दिया कि कंपनी में पैसा इंवेस्ट करने से उन्हें हर महीने नियमित लाभ होगा। वो महिला की बातों में आ गए और 28 फरवरी से 18 अगस्त के बीच अलग अलग दिनों में बैंक ट्रांजेक्शन, क्रेडिट-कार्ड और पेमेंट-ऐप के माध्यम से कुल लगभग 14 लाख महिला को दे दिए।
पीड़ित एयरफोर्स अफसर के मुताबिक 12 मार्च को सिलीगुड़ी के प्लानेट मॉल में महिला शुभश्री मोदक ने एक इवेंट का आयोजन किया था जिसमें वो भी गए थे लेकिन टिकट न बिक पाने के कारण इवेंट फेल हो गया। इसके बाद महिला ने उनके साथ होटल में कई बार शारीरिक संबंध बनाए। फिर शुभश्री ने उनसे कहा कि आप कंपनी में 20 परसेंट के पार्टनर हैं और अगस्त महीने से फायदा मिलना शुरू हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगस्त महीने में जब पैसे नहीं मिले तो उन्होंने शुभश्री से पैसे वापस मांगे और दबाव बनाया तो वो धमकी देने लगी कि रेप के केस में फंसा देगी और बदनाम कर देगी।
