Amarnath Yatra: 29 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा, आप भी जा रहे, तो आज से ही शुरू कर दें ये जरूरी काम

दरअसल, बाबा बर्फानी की गुफा तकरीबन 13,500 फीट की ऊंचाई पर है। जहां मौसम हर पल बदलता है। यात्रा के दौरान जी मिचलाना, सिरदर्द, उल्टी होना और सांस लेने में कठिनाई जैसी समस्या हो सकती है। ऐसे में उन्हें रोज प्राणायाम करने और 4 से 5 किमी रोज चलने की सलाह दी जा रही है। बाबा बर्फानी की यात्रा पर जाने वाले शहर के श्रद्धालु रोजाना सुबह-शाम पैदल वॉक भी कर रहे हैं।

27 जून को होंगे रवाना हर साल बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले भरत ढींगरा ने बताया कि मैं अपने मित्रों के साथ रोजाना 5 से 6 किलोमीटर चलने का अभ्यास कर रहा हूं। हम लोग 27 जून को यात्रा पर रवाना होंगे। रोज शारदा बालग्राम की ओर जाते हैं। मेरे साथ संजय कुशवाह, गजेंद्र शर्मा, हेमंत पाल और जंडेल सिंह जाते हैं।

मॉर्निंग वॉक के साथ कर रहे योग-प्राणायाम बमबम भोले सेवा दल के संयोजक डॉ.संजय पांडे ने बताया कि हमारा दल 30 जून को बमबम भोले सेवा दल के संयोजक डॉ.संजय पांडे ने बताया कि हमारा दल 30 जून को ग्वालियर से रवाना होगा। इसमें करीब 500 लोग जाएंगे। इसके लिए सीए प्रवीण दोनेरिया, नवल कुशवाह, सुभाष शर्मा, प्रदीप पांडेय, आनंद पचोरी, आकाश शर्मा, आनंद राजोरिया, सुरभि गोयल आदि मॉर्निंग वॉक के साथ योग-प्राणायाम कर रहे हैं। रोजाना सुबह 5 और शाम को 3 किलोमीटर चल रहे हैं। इसके साथ ही दूसरे सदस्यों के रजिस्ट्रेशन के बाद उनकी एंट्री, मेडिकल सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन आदि की जांच-पड़ताल भी कर रहे हैं।

ये दी जा रही समझाइश (These Things Keep in Your Mind) ● रोजाना 4 से 5 किलोमीटर चलने का अभ्यास करें। ● शरीर में ऑक्सीजन की क्षमता बढ़ाने के लिए योग और प्राणायाम का अभ्यास करें।

● अगर आप किसी पुरानी बीमारी से ग्रस्त हैं तो यात्रा से पूर्व डॉक्टर से जांच अवश्य करवाएं। दवाएं साथ रखें। ● पहाड़ी मार्ग उबड़-खाबड़ होने से रुक-रुक कर यात्रा करें। ● यात्रा मार्ग के दौरान श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के पोर्टल श्री अमरनाथ श्राइन डॉट कॉम के फूड मेन्यू का पालन करें।

● लो ब्लड शुगर और थकावट से बचने कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन लें। ● छोटा आक्सीजन सिलेंडर रखें ताकि सांस लेने में दिक्कत होने की सूरत में राहत मिल सके। ● अपने साथ पर्याप्त गर्म कपड़े रखें क्योंकि यहां तापमान एक से पांच डिग्री तक गिर सकता है।