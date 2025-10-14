Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

टैरिफ वॉर और तनाव के बीच आज भारत-अमेरिका की एयरफोर्स करेंगी युद्धाभ्यास

India-US Air Exercise : देश के महत्वपूर्ण एयरबेस में शामिल मध्य प्रदेश के ग्वालियर के महाराजपुरा स्थित एयरबेस पर अमेरिकी और भारतीय वायुसेना के विमान अपने-अपने युद्ध कौशल दिखाएंगे।

less than 1 minute read

ग्वालियर

image

Faiz Mubarak

Oct 14, 2025

India-US Air Exercise

ग्वालियर एयरबेस पर भारत-अमेरिका वायुसेना युद्धाभ्यास (Photo Source- Patrika)

India-US Air Exercise : टैरिफ वॉर के चलते भार और अमेरिका के बीच जारी तनाव के हालातों में एक बार फिर दोनों देशों की वायुसेनाएं के साथ युद्धाभ्यास करने जा रहे हैं। देश के महत्वपूर्ण एयरबेस में शामिल मध्य प्रदेश के ग्वालियर के महाराजपुरा स्थित एयरबेस पर अमेरिकी और भारतीय वायुसेना के विमान अपने-अपने युद्ध कौशल दिखाएंगे। अमेरिकी वायुसेना की टीम इस युद्धाभ्यास के लिए ग्वालियर पहुंच चुकी है।

बताया जा रहा है कि, मंगलवार यानी आज से ये युद्धाभ्यास शुरू होगा। इसमें पर्यवेक्षक के रूप में जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होंगे। 2004 में भी ग्वालियर एयरबेस पर अमेरिकी वायुसेना के साथ युद्धाभ्यास किया गया था। वहीं कुछ दिनों पहले ही अलास्का में भारतीय और अमेरिकी सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हो चुका है।

सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है युद्धाभ्यास!

आपको बताते चलें कि, हालही में दुनियाभर में भारत और अमेरिका के संबंध चर्चा में रहे हैं। इसको देखते हुए दोनों देशों के बीच लगातार युद्धाभ्यास सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

ये भी पढ़ें

मूंगफली से भरी पिकअप में भड़की आग, कैबिन में सो रहा शख्स बुरी तरह झुलसा
नीमच
Pickup Caught Fire

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

14 Oct 2025 10:13 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / टैरिफ वॉर और तनाव के बीच आज भारत-अमेरिका की एयरफोर्स करेंगी युद्धाभ्यास

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

फोरम में 60 फीसदी आदेशों का पालन नहीं, अपने हक का पैसा लेने के लिए दुबारा आना पड़ रहा

District Consumer Disputes Redressal Commission
समाचार

कलेक्टर का आदेश, सड़क पर लेकर नहीं चल सकेंगे ‘अस्त्र-शस्त्र-धारदार हथियार’

(सोर्स: सोशल मीडिया)
ग्वालियर

पेट्रोल में फिर से आया एथेनॉल, दो पहिया गाडिय़ों दम फूला, एक्सीलेटर चिपकने व बंद होने की शिकायत बढ़ी, 20 फीसदी एवरेज भी घटा

Petrol is flowing intermittently from the carburetor, this is the reason for the problem, it is running only after cleaning, more problem in older vehicles
ग्वालियर

4 साल झगड़े… फिर ‘तलाक’ लेने पहुंचा कपल, हंसते-खेलते वापस आ गए घर

फोटो सोर्स: पत्रिका
ग्वालियर

‘कुत्तें-बिल्ली’ पालने वालों को कराना होगा रजिस्ट्रेशन, लगेंगे ये 9 डॉक्यूमेंट्स

(फोटो सोर्स: AI Image)
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.