मूंगफली से भरी पिकअप में भड़की आग, कैबिन में सो रहा शख्स बुरी तरह झुलसा

आग की चपेट में आकर झुलसे युवक की पहचान 45 वर्षीय भगतराम पिता खेमराज, निवासी ग्वाल देविया थाना जीरन के रूप में हुई है। जिला चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद उसे गंभीर अवस्था में रैफर किया गया। उसके साथ मंडी में मौजूद परिचित विक्रम गुर्जर और मंगल ने एंबुलेंस की मदद से उसे हायर सेंटर उपचार के लिए रवाना किया गया। फिलहाल, बघाना पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण करन के बाद मामले की जांच कर रही है। फिलहाल, माना जा रहा है कि, प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, हादसा संभवतः शॉर्ट सर्किट या किसी ज्वलनशील पदार्थ के संपर्क में आने से हुआ होगा। इस घटना से मंडी क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई थी।