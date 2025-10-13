मूंगफली से भरी पिकअप में भड़की आग, कैबिन में सो रहा शख्स बुरी तरह झुलसा

पिकअप में भड़की आग (Photo Source- Patrika Input)
Pickup Caught Fire :मध्य प्रदेश के नीमच जिले के अंतर्गत आने वाले बघाना थाना इलाके की पुरानी कृषि उपज मंडी में रविवार और सोमवार की दरमियानी रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। मूंगफली लेकर आई पिकअप में अचानक आग लग गई। आगजनी के वक्त वाहन में सो रहा एक शख्स आग की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया।
घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फायरब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। हादसे का शिकार युवक आग की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया। मामले को लेकर बघाना थाना प्रभारी निलेश अवस्थी का कहना है कि, सूचने मिलते ही पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं नगर परिषद की दमकल ने भी तत्काल पहुंचकर आग पर काबू पाया।
जानकारी के अनुसार, रविवार देर रात मंडी में मूंगफली की आवक जारी थी। पिकअप क्रमांक एमपी 44 जीए 1876 मूंगफली लेकर मंडी पहुंची थी, वहीं एक ट्रैक्टर ट्रॉली भी मूंगफली से भरी हुई थी। पिकअप खाली करने के बाद परिचित होने के चलते ट्रैक्टर पर आए युवक ने पिकअप में ही सोने का निर्णय लिया, जबकि पिकअप चालक और उसका साथी बाहर मूंगफली के ढेर के पास सो रहे थे।
रात करीब 2 बजे अचानक पिकअप से आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी पिकअप जलकर खाक हो गई। आग में पिकअप के अंदर सोया युवक बुरी तरह झुलस गया। पुलिस और दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर बड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया और झुलसे हुए युवक को बाहर निकालकर जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां गंभीर हालत में उसका इलाज चल रहा है।
आग की चपेट में आकर झुलसे युवक की पहचान 45 वर्षीय भगतराम पिता खेमराज, निवासी ग्वाल देविया थाना जीरन के रूप में हुई है। जिला चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद उसे गंभीर अवस्था में रैफर किया गया। उसके साथ मंडी में मौजूद परिचित विक्रम गुर्जर और मंगल ने एंबुलेंस की मदद से उसे हायर सेंटर उपचार के लिए रवाना किया गया। फिलहाल, बघाना पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण करन के बाद मामले की जांच कर रही है। फिलहाल, माना जा रहा है कि, प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, हादसा संभवतः शॉर्ट सर्किट या किसी ज्वलनशील पदार्थ के संपर्क में आने से हुआ होगा। इस घटना से मंडी क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई थी।
बड़ी खबरेंView All
नीमच
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग