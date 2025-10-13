Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नीमच

मूंगफली से भरी पिकअप में भड़की आग, कैबिन में सो रहा शख्स बुरी तरह झुलसा

Pickup Caught Fire : शहर की पुरानी कृषि मंडी में बीती रात हुए बड़े हादसे के चलते इलाके में हड़कंप मच गया। मूंगफली से भरी पिकअप में आग लग गई, जिसकी चपेट में आया एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया।

2 min read

नीमच

image

Faiz Mubarak

Oct 13, 2025

Pickup Caught Fire

पिकअप में भड़की आग (Photo Source- Patrika Input)

Pickup Caught Fire :मध्य प्रदेश के नीमच जिले के अंतर्गत आने वाले बघाना थाना इलाके की पुरानी कृषि उपज मंडी में रविवार और सोमवार की दरमियानी रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। मूंगफली लेकर आई पिकअप में अचानक आग लग गई। आगजनी के वक्त वाहन में सो रहा एक शख्स आग की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया।

घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फायरब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। हादसे का शिकार युवक आग की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया। मामले को लेकर बघाना थाना प्रभारी निलेश अवस्थी का कहना है कि, सूचने मिलते ही पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं नगर परिषद की दमकल ने भी तत्काल पहुंचकर आग पर काबू पाया।

मूंगफली लेकर पहुंची थी पिकअप

जानकारी के अनुसार, रविवार देर रात मंडी में मूंगफली की आवक जारी थी। पिकअप क्रमांक एमपी 44 जीए 1876 मूंगफली लेकर मंडी पहुंची थी, वहीं एक ट्रैक्टर ट्रॉली भी मूंगफली से भरी हुई थी। पिकअप खाली करने के बाद परिचित होने के चलते ट्रैक्टर पर आए युवक ने पिकअप में ही सोने का निर्णय लिया, जबकि पिकअप चालक और उसका साथी बाहर मूंगफली के ढेर के पास सो रहे थे।

आग ने धारण किया विकराल रूप

रात करीब 2 बजे अचानक पिकअप से आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी पिकअप जलकर खाक हो गई। आग में पिकअप के अंदर सोया युवक बुरी तरह झुलस गया। पुलिस और दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर बड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया और झुलसे हुए युवक को बाहर निकालकर जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां गंभीर हालत में उसका इलाज चल रहा है।

मंडी क्षेत्र में हड़कंप

आग की चपेट में आकर झुलसे युवक की पहचान 45 वर्षीय भगतराम पिता खेमराज, निवासी ग्वाल देविया थाना जीरन के रूप में हुई है। जिला चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद उसे गंभीर अवस्था में रैफर किया गया। उसके साथ मंडी में मौजूद परिचित विक्रम गुर्जर और मंगल ने एंबुलेंस की मदद से उसे हायर सेंटर उपचार के लिए रवाना किया गया। फिलहाल, बघाना पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण करन के बाद मामले की जांच कर रही है। फिलहाल, माना जा रहा है कि, प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, हादसा संभवतः शॉर्ट सर्किट या किसी ज्वलनशील पदार्थ के संपर्क में आने से हुआ होगा। इस घटना से मंडी क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 Oct 2025 02:10 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Neemuch / मूंगफली से भरी पिकअप में भड़की आग, कैबिन में सो रहा शख्स बुरी तरह झुलसा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

नीमच

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP का ये जिला बना ‘रोजगार का केंद्र’, 6147 करोड़ का आया निवेश, 20 हजार युवाओं को मिलेगी जॉब

employment hub jhanjharwada industrial area neemuch investment mp news
नीमच

Video: MP में रावण के पुतले ने उगले ‘रॉकेट वाले तीर’, भीड़ की ओर उड़ी चिंगारियां

ravan dahan rocket viral video crackers dusshera neemuch mp news
नीमच

सोनिया गांधी-सुधा मूर्ति भी दीवानी, 400 साल पुरानी परंपरा से बनती है ये अनोखी साड़ी

tarapur indigo dabu print nandana print saree sonia gandhi mp news
नीमच

केवाईसी के नाम पर करीबी ने हड़प ली किसान की जमीन, एसपी के पास पहुंचा पीड़ित परिवार

neemuch news
नीमच

जोधपुर जा रही आलू की बोरियों से निकला 724 किलो ड्रग्स, नारकोटिक्स की बड़ी कार्रवाई

mp news
नीमच
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.