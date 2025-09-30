स्टेशन पर यात्रियों से डबल किराया वसूल रहे ऑटो वाले

ग्वालियर . रेलवे स्टेशन पर ऑटो चालक यात्रियों से डबल किराया वसूल रहे हैं। साथ ही ऑटो चालक सवारियां लेने के लिए प्लेटफॉर्म के साथ अब फुट ओवर ब्रिज तक पहुंच रहे हैं। लेकिन आरपीएफ इन ऑटो चालकों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। ऑटो वाले प्लेटफॉर्म से ही यात्री की बुकिंग कर लेते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा वह यात्री परेशान हो रहे हैं, जो पहली बार या काफी समय बाद ग्वालियर आए होते हैं। ऐसे यात्रियों से यह ऑटो चालक मनमाना किराया की बात कर बुक कर लेते हैं। वहीं सर्कुलेटिंग एरिया में खड़े ऑटो चालकों के किराए में काफी अंतर रहता है।