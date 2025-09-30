Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

स्टेशन पर यात्रियों से डबल किराया वसूल रहे ऑटो वाले

ग्वालियर . रेलवे स्टेशन पर ऑटो चालक यात्रियों से डबल किराया वसूल रहे हैं। साथ ही ऑटो चालक सवारियां लेने के लिए प्लेटफॉर्म के साथ अब फुट ओवर ब्रिज तक पहुंच रहे हैं। लेकिन आरपीएफ इन ऑटो चालकों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। ऑटो वाले प्लेटफॉर्म से ही यात्री की बुकिंग कर लेते हैं। [&hellip;]

less than 1 minute read

ग्वालियर

image

Rahul Thakur

Sep 30, 2025

आरपीएफ नहीं कर रही कार्रवाई

ग्वालियर . रेलवे स्टेशन पर ऑटो चालक यात्रियों से डबल किराया वसूल रहे हैं। साथ ही ऑटो चालक सवारियां लेने के लिए प्लेटफॉर्म के साथ अब फुट ओवर ब्रिज तक पहुंच रहे हैं। लेकिन आरपीएफ इन ऑटो चालकों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। ऑटो वाले प्लेटफॉर्म से ही यात्री की बुकिंग कर लेते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा वह यात्री परेशान हो रहे हैं, जो पहली बार या काफी समय बाद ग्वालियर आए होते हैं। ऐसे यात्रियों से यह ऑटो चालक मनमाना किराया की बात कर बुक कर लेते हैं। वहीं सर्कुलेटिंग एरिया में खड़े ऑटो चालकों के किराए में काफी अंतर रहता है।

देर रात से सुबह तक रहते प्लेटफॉर्म पर

रेलवे स्टेशन पर ऑटो चालक देर रात की आने वाली ट्रेनों के समय से सुबह तक प्लेटफॉर्म पर रहते हैं। इस समय आरपीएफ के जवान नहीं रहते हैं। इसका फायदा उठाकर यह ऑटो चालक अंदर पहुंचकर यात्रियों की बुकिंग कर ज्यादा वसूली कर रहे हैं।

प्लेटफॉर्म से ऐसे किराया करते हैं फिक्स

  • लक्ष्मीबाई कॉलोनी के 100 रुपए-दीनदयाल नगर के 200 रुपए-महाराज बाड़ा के 120 रुपए-हजीरा के 100 रुपए

आरपीएफ लगातार ऑटो चालकों को सर्कुलेङ्क्षटग एरिया हटाकर अपने स्थान से सवारी लेने के लिए जोर दे रही है। प्लेटफॉर्म पर यात्रियों को लेने के लिए अगर पहुंच रहे हैं तो ऐसे ऑटो चालकों पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।
मनोज शर्मा, टीआई आरपीएफ

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

30 Sept 2025 06:07 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / स्टेशन पर यात्रियों से डबल किराया वसूल रहे ऑटो वाले

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

दशहरा से पहले इन कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, जनवरी 2016 से मिलेगा 7वें वेतनमान का लाभ!

7th Pay Commission
ग्वालियर

सड़क पर युवती की गुंडागर्दी : मामूली बात पर इस कदर हुई आग बबूला, सरेराह ऑटो चालक को पीट दिया

Gwalior News
ग्वालियर

कई को नोटिस, प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए सरेंडर कराए शस्त्र

Gwalior Weapons news
ग्वालियर

मौसी से हुआ प्यार, शादी करने के लिए 19 साल के युवक ने पार की हदें

MP News
ग्वालियर

टीचर्स को निर्देश, दशहरे बाद स्कूलों में शुरू होंगी ‘रेमेडियल क्लासेस’

फोटो सोर्स: पत्रिका
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.