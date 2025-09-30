स्टेशन पर यात्रियों से डबल किराया वसूल रहे ऑटो वाले

आरपीएफ नहीं कर रही कार्रवाई
ग्वालियर . रेलवे स्टेशन पर ऑटो चालक यात्रियों से डबल किराया वसूल रहे हैं। साथ ही ऑटो चालक सवारियां लेने के लिए प्लेटफॉर्म के साथ अब फुट ओवर ब्रिज तक पहुंच रहे हैं। लेकिन आरपीएफ इन ऑटो चालकों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। ऑटो वाले प्लेटफॉर्म से ही यात्री की बुकिंग कर लेते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा वह यात्री परेशान हो रहे हैं, जो पहली बार या काफी समय बाद ग्वालियर आए होते हैं। ऐसे यात्रियों से यह ऑटो चालक मनमाना किराया की बात कर बुक कर लेते हैं। वहीं सर्कुलेटिंग एरिया में खड़े ऑटो चालकों के किराए में काफी अंतर रहता है।
देर रात से सुबह तक रहते प्लेटफॉर्म पर
रेलवे स्टेशन पर ऑटो चालक देर रात की आने वाली ट्रेनों के समय से सुबह तक प्लेटफॉर्म पर रहते हैं। इस समय आरपीएफ के जवान नहीं रहते हैं। इसका फायदा उठाकर यह ऑटो चालक अंदर पहुंचकर यात्रियों की बुकिंग कर ज्यादा वसूली कर रहे हैं।
प्लेटफॉर्म से ऐसे किराया करते हैं फिक्स
आरपीएफ लगातार ऑटो चालकों को सर्कुलेङ्क्षटग एरिया हटाकर अपने स्थान से सवारी लेने के लिए जोर दे रही है। प्लेटफॉर्म पर यात्रियों को लेने के लिए अगर पहुंच रहे हैं तो ऐसे ऑटो चालकों पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।
मनोज शर्मा, टीआई आरपीएफ
