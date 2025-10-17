भाभी ने देवर को बुलाया और सहेली के साथ कमरे में बंद कर दिया फिर…

demo pic
devar-bhabhi: मध्यप्रदेश के ग्वालियर से एक बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक भाभी ने अपने ही देवर को फंसाने के लिए ऐसा प्लान बनाया जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल भाभी ने सहेली से दोस्ती के बहाने देवर को पहले घर पर बुलाया और फिर उन्हें एक कमरे में भेज दिया। इसके बाद भाभी अपने दोस्तों के साथ कमरे में पहुंच गई और देवर पर रेप का आरोप लगाते हुए उससे 10 लाख रूपये की डिमांड करने लगी।
मुरैना के रहने वाले युवक ने पुलिस में जो शिकायत दर्ज कराई है उसमें उसने बताया कि वो बेलदारी का काम करता है और ग्वालियर में गोला का मंदिर काल्पी ब्रिज के पास रहने वाली अंकिता (बदला हुआ नाम) उसकी रिश्ते में भाभी लगती है। अंकिता भाभी कई दिन से उसे मिलने के लिए बुला रही थी। भाभी उससे कहती थी कि भितरवार की रहने वाली उनकी एक सहेली से वो उसकी दोस्ती करा देंगी। बुधवार को भी अंकिता भाभी ने फोन कर बताया कि उनकी सहेली आ रही है और वो मुझसे मिलना चाहती है इसलिए वो दोपहर को भाभी के घर चला गया।
पीड़ित युवक ने बताया कि जब वो अंकिता (बदला हुआ नाम) भाभी के घर पहुंचा तो उसके बाद भाभी सहेली को लेकर आई। फिर सभी घर में साथ में थे, कुछ देर बाद भाभी ने कहा कि मेरे घर पर तुम दोनों का रुकना ठीक नहीं है तुम दोनों मेरी सहेली के घर चले जाओ वहां पर कोई नहीं है। इसके बाद वो गोवर्धन कॉलोनी स्थित घर में पहुंचे जहां भाभी ने सहेली के साथ उसे कमरे में पहुंचा दिया। सहेली उसके पास आकर बैठी थी तभी अंकिता भाभी, कौशल परमार, आदित्य भदौरिया, अंकित वर्मा आ गए और आरोप लगाने लगे कि तुमने रेप किया है।
10 लाख रूपये की डिमांड की
पीड़ित युवक के साथ आरोपियों ने मारपीट की और उससे 8 हजार रूपये, मोबाइल लेकर ऑनलाइन पेमेंट का पासवर्ड ले लिया और बाइक की चाबी भी छीन ली। उसे धमकाया गया कि अगर बचना है तो 10 लाख रूपये देने होंगे। रातभर बंधक बनाने के बाद सुबह युवक ने शाम तक पैसों का इंतजाम करने का कहा तो उसे छोड़ दिया जिसके बाद वो तुरंत उसने राहगीर से फोन लेकर भाई को पूरी घटना बताई और फिर पुलिस थाने पहुंचा। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर दो महिलाओं समेत 5 लोगों पर मामला दर्ज किया है जिनमें से 2 आरोपियों कौशल परमार और अंकित को गिरफ्तार भी कर लिया है।
बड़ी खबरेंView All
ग्वालियर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग