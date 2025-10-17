भाभी ने देवर को बुलाया और सहेली के साथ कमरे में बंद कर दिया फिर…

10 लाख रूपये की डिमांड की

पीड़ित युवक के साथ आरोपियों ने मारपीट की और उससे 8 हजार रूपये, मोबाइल लेकर ऑनलाइन पेमेंट का पासवर्ड ले लिया और बाइक की चाबी भी छीन ली। उसे धमकाया गया कि अगर बचना है तो 10 लाख रूपये देने होंगे। रातभर बंधक बनाने के बाद सुबह युवक ने शाम तक पैसों का इंतजाम करने का कहा तो उसे छोड़ दिया जिसके बाद वो तुरंत उसने राहगीर से फोन लेकर भाई को पूरी घटना बताई और फिर पुलिस थाने पहुंचा। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर दो महिलाओं समेत 5 लोगों पर मामला दर्ज किया है जिनमें से 2 आरोपियों कौशल परमार और अंकित को गिरफ्तार भी कर लिया है।