‘पैसेंजर ट्रेनों’ वाला स्टेशन बनेगा ‘सैटेलाइट स्टेशन’, इन 9 ट्रेनों को मिलेगा स्टॉपेज, देखें List

MP News: ग्वालियर के बिरला नगर रेलवे स्टेशन को जल्द ही नई पहचान मिलने जा रही है। अब तक सिर्फ पैसेंजर ट्रेनें रुकने वाला यह स्टेशन जल्द ही सैटेलाइट स्टेशन के रूप में विकसित होगा। ग्वालियर स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्य के कारण यात्रियों की परेशानी को देखते हुए यहां से संचालित होने वाली पैसेंजर ट्रेनों को बिरला नगर स्टेशन से संचालित किया जाएगा। जिससे ग्वालियर स्टेशन पर यात्रियों का दबाव कम होने से भीड़ भी नियंत्रित हो सकेगी। जल्द ही यात्रियों को राहत देते हुए बिरला नगर स्टेशन से ट्रेनों का संचालन शुरू हो सकता है।
इसके लिए झांसी मंडल की ओर से एक प्रस्ताव तैयार कर प्रयागराज स्थित उत्तर मध्य रेलवे के मुख्यालय भेजा गया है। जैसे ही स्वीकृति मिलेगी, ग्वालियर से चलने वाली पैसेंजर के साथ कुछ नियमित ट्रेनों का संचालन सीधे बिरला नगर स्टेशन से शुरू हो जाएगा। बिरला नगर में ट्रेनें बढ़े इसके लिए पत्रिका ने 24 अगस्त के अंक में बिरला नगर स्टेशन के आस पास 200 से ज्यादा नई कॉलोनी बस गई, लेकिन निर्भरता मेन स्टेशन पर ही प्रकाशित की थी। इस खबर के बाद से ही बिरला नगर से ट्रेनें चलाने की तैयारी की प्लानिंग शुरू हो गई थी।
-ग्वालियर से कैलारस मेमू ट्रेन
-ग्वालियर से भिंड इटावा मेमू ट्रेन
-बरौनी मेल
-बुंदेलखंड एक्सप्रेस
-ग्वालियर-अहमदाबाद एक्सप्रेस
-ग्वालियर-इंदौर इंटरसिटी एक्स.
-ग्वालियर-बैंगलुरु एक्सप्रेस
-ग्वालियर सुशासन
-ग्वालियर हावड़ा एक्सप्रेस
अनिरूद्ध कुमार, डीआरएम झांसी मंडल का कहना है कि ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर चल रहे पुर्नविकास के चलते यात्रियों की समस्याओं को देखते हुए बिरलानगर स्टेशन को सैटेलाइट स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा है। स्वीकृति मिलते ही कुछ ट्रेनों का संचालन बिरला नगर स्टेशन से कर सकेंगे। इससे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी।
ग्वालियर और बिरला नगर स्टेशन के बीच में तीन किलोमीटर की दूरी है। अगर ट्रेनें बिरलानगर से चलने लगती है तो गोले का मंदिर, भिंड रोड, हजीरा, मुरार क्षेत्र के लोगों को आसानी होगी और इतना लंबा फेरा भी बच जाएगा। अभी जो ट्रेनें बिरला नगर में रूकती है। उन सभी ट्रेनों के अधिकांश यात्री बिरला नगर से ही ट्रेनों में चढ़ते और उतरते है। ऐसे में यात्रियों को राहत मिल जाएगी।
ग्वालियर से ज्यादा प्लेटफॉर्म बिरला नगर स्टेशन पर हैं। इन प्लेटफॉर्म से ट्रेनों का संचालन होता है। ग्वालियर में जहां चार ही प्लेटफॉर्म है। वहीं बिरला नगर स्टेशन पर पांच प्लेटफॉर्म बनाए गए है। ग्वालियर में पांचवां प्लेटफॉर्म नैरोगेज ट्रेन के लिए हुआ करता था। लेकिन अब नैरोगेज ट्रेन बंद होने के बाद इसे हटा दिया गया है। वहीं अब भविष्य में पांच और छह प्लेटफॉर्म बनाने की प्लानिंग है।
बिरला नगर स्टेशन पर इस समय सात आने-जाने वाली ट्रेनों का स्टॉपेज है। प्रतिदिन लगभग 1200 यात्रियों का आवागमन होता है। वहीं इन यात्रियों से लगभग 25 हजार के टिकट रेलवे स्टेशन से बिकते है। अगर यह ट्रेनें बिरला नगर से चलना शुरू हो जाएगी तो इस स्टेशन की आमदनी भी बढ़ जाएगी। वहीं विकास कार्य भी काफी तेजी से यहां पर होने लगेंगे।
अभी बिरला नगर स्टेशन पर सात पैसेंजर ट्रेनों का ठहराव है। इसको देखते हुए यहां पर स्टेशन मास्टर, प्वाइंट्स मैन, सफाई कर्मचारी, कमर्शियल, एसएनटी, खल्लासी सहित करीब 12 से 15 लोगों का स्टाफ है। जबकि अभी पैसेंजर ट्रेनों के स्टापेज एवं कभी-कभी एक्सप्रेस या अन्य ट्रेनों को लूप लाइन पर रोका जाता है। अगर यह सभी ट्रेनों के साथ अन्य ग्वालियर से चलने वाली ट्रेनों का संचालन यहां से शुरू हो जाएगा तो स्टाफ भी बढ़ाया जा सकेगा। वहीं अभी यहां पर खान- पान के स्टॉल की भी व्यवस्थाएं बढ़ जाएगा।