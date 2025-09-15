‘पैसेंजर ट्रेनों’ वाला स्टेशन बनेगा ‘सैटेलाइट स्टेशन’, इन 9 ट्रेनों को मिलेगा स्टॉपेज, देखें List

इसके लिए झांसी मंडल की ओर से एक प्रस्ताव तैयार कर प्रयागराज स्थित उत्तर मध्य रेलवे के मुख्यालय भेजा गया है। जैसे ही स्वीकृति मिलेगी, ग्वालियर से चलने वाली पैसेंजर के साथ कुछ नियमित ट्रेनों का संचालन सीधे बिरला नगर स्टेशन से शुरू हो जाएगा। बिरला नगर में ट्रेनें बढ़े इसके लिए पत्रिका ने 24 अगस्त के अंक में बिरला नगर स्टेशन के आस पास 200 से ज्यादा नई कॉलोनी बस गई, लेकिन निर्भरता मेन स्टेशन पर ही प्रकाशित की थी। इस खबर के बाद से ही बिरला नगर से ट्रेनें चलाने की तैयारी की प्लानिंग शुरू हो गई थी।