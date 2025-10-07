एमपी में एक और भाजपा नेता पर रेप केस दर्ज, पीड़िता को निर्वस्त्र कर घुमाने की धमकी का वीडियो भी वायरल

Gwalior News :मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सर्राफा कारोबारी और भाजपा नेता पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी का नाम मुक्तेश जैन बताया जा रहा है। यही नहीं, आरोपी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपी भाजपा नेता पीड़िता को निर्वस्त्र कर घुमाने का धमकी देता दिखाई दे रहा है। दर्ज एफआईआऱ के अनुसार, महिला का आरोप है कि, शादी का झांसा देकर मुक्तेश जैन ने कई साल उसका दैहिक शोषण किया और अब शादी से इंकार कर दिया। कारण पूछने पर निर्वस्त्र कर घुमाने की धमकी दी है। बता दें कि, दो दिन पहले रविवार को भी एमपी के सतना में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष के खिलाफ रेप केस में FIR दर्ज हुई है।