Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

एमपी में एक और भाजपा नेता पर रेप केस दर्ज, पीड़िता को निर्वस्त्र कर घुमाने की धमकी का वीडियो भी वायरल

Gwalior News : सराफा कारोबारी भाजपा नेता मुक्तेश जैन पर रेप का केस दर्ज। पीड़िता को निर्वस्त्र कर घुमाने की धमकी देने का वीडियो भी वायरल हुआ। महिला ने शादी का झांसा देकर 5 साल दैहिक शोषण करने का आरोप लगाया।

2 min read

ग्वालियर

image

Faiz Mubarak

Oct 07, 2025

Gwalior News

धमकी देने का आरोप (Photo Source- Viral Video Screenshot)

Gwalior News :मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सर्राफा कारोबारी और भाजपा नेता पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी का नाम मुक्तेश जैन बताया जा रहा है। यही नहीं, आरोपी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपी भाजपा नेता पीड़िता को निर्वस्त्र कर घुमाने का धमकी देता दिखाई दे रहा है। दर्ज एफआईआऱ के अनुसार, महिला का आरोप है कि, शादी का झांसा देकर मुक्तेश जैन ने कई साल उसका दैहिक शोषण किया और अब शादी से इंकार कर दिया। कारण पूछने पर निर्वस्त्र कर घुमाने की धमकी दी है। बता दें कि, दो दिन पहले रविवार को भी एमपी के सतना में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष के खिलाफ रेप केस में FIR दर्ज हुई है।

इस संबंध में ग्वालियर सीएसपी रोबिन जैन ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा, शहर के ग्वालियर थाने में महिला ने कारोबारी और नेता मुक्तेश जैन के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि, 31 मई को आरोपी मुक्तेश उसके घर आया। यहां उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता सोने-चांदी की दुकान चलाती है। इसी के चलते उसकी पहचान मुक्तेश से हुई। उधार लेनदेन के दौरान अधिक बातचीत होने लगी थी, जिसका लाभ आरोपी ने उठाया है।

5 साल रिलेशन में रहा

इसके बाद दोनों में पहचान बढ़ी। यहां आरोपी की बातों में आकर उनके बीच शारीरिक संबंध बन गए। ये सिलसिला पिछले 5 साल जारी रहा। बीते दिनों शादी के वादे के संबंध में सवाल पूछने पर भाजपा नेता मुक्तेश जैन भड़क उठा और पीड़िता को निरवस्त्र कर सड़क पर घुमाने की धमकी दे दी। इसी धमकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल, केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरु कर दी है।

सतना के पूर्व जिला अध्यक्ष पर भी रेस केस दर्ज

बता दें कि, इससे पहले रविवार को सतना जिले में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सतीश शर्मा के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ है। पीड़िता का आरोप है कि, उसके पति को नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। पहले महिला लंबे समय न्याय के लिए भटकती रही, लेकिन इंसाफ न मिलने पर उसने एक वीडियो जारी कर आत्महत्या करने की धमकी दी। तब कहीं जाकर पुलिस ने मामला दर्ज किया। हालांकि, दुष्कर्म के आरोप लगने के बाद ही भाजपा ने सतीश शर्मा को पद से हटाने के साथ पार्टी से उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी।

वीडियो अपलोड हो रहा है..

ये भी पढ़ें

Coldrif केस के बाद चौंकाने वाला खुलासा, 2 और दवाएं निकली जानलेवा
भोपाल
Coldrif Cough Syrup Case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Oct 2025 01:25 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / एमपी में एक और भाजपा नेता पर रेप केस दर्ज, पीड़िता को निर्वस्त्र कर घुमाने की धमकी का वीडियो भी वायरल

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

माय लॉर्ड: 75 मेनहोल व 4 किलोमीटर सीवर लाइन तोड़, स्वर्ण रेखा में सीवर का सैलाब

The contractor damaged the elevated road, 25 years ago PHE had laid a 13.5 km trunk line.
समाचार

‘FIR दर्ज करने’ को लेकर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला…

(फोटो सोर्स: AI Image)
ग्वालियर

भाजपा नेता ने दिखाई गुंडई… जमीन घेरने भाड़े की गैंग के साथ पहुंचा, गोलियां चलाईं, भाजपा नेता समेत 8 पर केस

gwalior cirme
ग्वालियर

ये क्या… शहर में बिना नंबर 3 हजार ई रिक्शा चल रहे सडक़ों पर, बिगाड़ रहे ट्रैफिक की चाल

E-Rickshaw
ग्वालियर

‘स्मार्ट मीटर’ नहीं लगने की viral खबरें गलत, ऊर्जा मंत्री ने दिया जवाब…

(फोटो सोर्स: पत्रिका)
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.