Coldrif केस के बाद चौंकाने वाला खुलासा, 2 और दवाएं निकली जानलेवा

जहरीली कफ सीरप बनाने वाली श्री सन कंपनी का डायरेक्टर फरार है। साल 2009 में कंपनी कानून रूप से बंद तक दी गई थी, लेकिन इसे नाम बदलकर दोबारा से शुरू कर दिया गया था। कफ सिरप बनाने वाली तमिलनाडु की कंपनी सभी मानकों को दरकिनार कर उत्पादन कर रही थी। सिरप का निर्माण कांचीपुरम में स्थित एक छोटी फैक्ट्री में होता था। 2000 वर्ग फीट में फैक्ट्री संचालित होती थी। इसी जानलेवा फैक्ट्री में 60 से अधिक प्रोडक्ट का निर्माण होता था। जानलेवा कफ सिरप फैक्ट्री में कई उपकरणों पर जंग लगी पाई गई है, जो अपने आप में एक बड़ा खतरा है।