अतिक्रमण पर कार्रवाई: तोड़े गए 5 मकान, 4 दुकानें, 8 चबूतरे और 10 टीनशेड

MP News: शहर की सडक़ों को जाम करने वाले अतिक्रमण पर प्रशासन आखिरकार सख्त रुख अपनाया। बहोड़ापुर कटी घाटी से शनि मंदिर तक बन रही सड़क में बाधा बने अतिक्रमणों पर बीते दिन बुलडोजर चलाया गया। नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और पुलिस की संयुक्त टीम ने दो जेसीबी मशीनों की मदद से कार्रवाई करते हुए 5 मकान, 4 दुकानें, 8 चबूतरे और 10 टीनशेड तोड़कर रास्ता साफ कराया। इस दौरान कुछ महिलाओं और पुरुषों ने जेसीबी के आगे लेटने और चढ़ने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस बल, भवन अधिकारियों और अपर आयुक्त प्रदीप तोमर ने समझाइश देकर स्थिति को नियंत्रित किया। कुल 27 अतिक्रमण हटाए गए।