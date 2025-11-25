Patrika LogoSwitch to English

ग्वालियर

बर्निंग बस: चलती बस पर टूटकर गिरी ‘हाईटेंशन’, भभकी आग, 50 यात्री और बच्चे थे सवार

Burning Bus: ग्वालियर के पुरानी छावनी थाना क्षेत्र का मामला, गुड़गांव से पन्ना आ रही थी बस, हाईटेंशन लाइन टूटकर गिरी, 50 यात्री और बच्चों से भरी बस जलकर खाक

less than 1 minute read
Google source verification

ग्वालियर

image

Sanjana Kumar

Nov 25, 2025

Burning bus Gwalior News

Burning bus Gwalior News: हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से जलकर खाक हुई बस। (फोटो: पत्रिका)

Burning Bus: गुड़गांव से पन्ना आ रही यात्री बस पर अचानक हाईटेंशन लाइन टूट कर गिर गई। जिससे चलती बस में आग भभक गई। बस में 50 यात्री यात्रियों समेत बच्चे सवार थे। इससे सभी की जान पर बन आई। मामला ग्वालियर के पुरानी छावनी थाना क्षेत्र का है, जहां अचानक हाईटेंशन लाइन टूटकर बस पर गिर गई।

सभी यात्री और बच्चे सुरक्षित

जानकारी के मुताबिक आग भड़कते ही चीख-पुकार मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने बस में सवार सभी यात्रियों को जैसे-तैसे बड़ी मुश्किल से बस से सुरक्षित निकाल लिया। जिससे सभी यात्री सुरक्षित हैं, वहीं बच्चों को भी धधकती आग के बीच से सुरक्षित निकाल लिया गया।

मामले की सूचना मिलते ही ग्वालियरपुलिस मौके पर पहुंच गई। घटना स्थल का जायजा लिया। वहां बस में आग लगने से घबराए यात्रियों से भी की बात की। आगे की कार्रवाई शुरू की।


mp news

Updated on:

25 Nov 2025 11:35 am

Published on:

25 Nov 2025 11:25 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / बर्निंग बस: चलती बस पर टूटकर गिरी 'हाईटेंशन', भभकी आग, 50 यात्री और बच्चे थे सवार

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

