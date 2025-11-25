बर्निंग बस: चलती बस पर टूटकर गिरी ‘हाईटेंशन’, भभकी आग, 50 यात्री और बच्चे थे सवार

Burning Bus: गुड़गांव से पन्ना आ रही यात्री बस पर अचानक हाईटेंशन लाइन टूट कर गिर गई। जिससे चलती बस में आग भभक गई। बस में 50 यात्री यात्रियों समेत बच्चे सवार थे। इससे सभी की जान पर बन आई। मामला ग्वालियर के पुरानी छावनी थाना क्षेत्र का है, जहां अचानक हाईटेंशन लाइन टूटकर बस पर गिर गई।