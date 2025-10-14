पाकिस्तान पर गरजे CDS अनिल चौहान, परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा भारत

सोमवार को ग्वालियर फोर्ट स्थित स्कूल परिसर में सिंधिया स्कूल का 128वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। सीडीएस अनिल चौहान ने अपने संबोधन की शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर से करते हुए कहा कि, समाज के सभी वर्गों को, छात्रों के साथ साथ राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी गहरी रुचि रखनी चाहिए। मैं अपनी बात की शुरुआत 'न्यू नॉर्मल' शब्द से करना चाहता हूं, जिसे हाल के समय में हमारे प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और पूर्व विदेश सचिव ने भी कई बार इस्तेमाल किया। न्यू नॉर्मल का अर्थ है- किसी संकट के बाद बना नया परिवेश, जहां नए नियम बनते हैं, ताकि भविष्य में उस संकट से बेहतर तरीके से निपटा जा सके या उसे टाला जा सके। संकट के बाद की स्थिति, पूर्व स्थिति से हमेशा अलग होती है। इस तरह 'न्यू नॉर्मल' के कई उदाहरण हमारे हाल के इतिहास में हैं, जैसे…