जनगणना 2026: नागरिकों से पूछे जाएंगे ’34 प्रश्न’, टॉयलेट सीट भी बतानी होगी

गणना के दौरान कुल 34 प्रकार की सूचनाएं जुटाई जाएंगी, जिनमें परिवार के सदस्यों की संख्या, शिक्षा, रोजगार, डिजिटल सुविधाएं और जीवन स्तर से जुड़ी जानकारी शामिल है। सरकार का उद्देश्य इस बार डेटा को और अधिक सटीक और उपयोगी बनाना है, ताकि योजनाएं जमीनी जरूरतों के अनुसार तैयार की जा सकें। यह सर्वे भविष्य की नीतियों और विकास योजनाओं की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा।