‘तिरंगा यात्रा’ में शामिल होंगे CM मोहन यादव, बंद रहेंगे शहर के कई रास्ते

MP News: तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ग्वालियर जाएंगे। यात्रा राजमाता तिराहा से कृषि विश्वविद्यालय जाएगी और वापस राजमाता तिराहा पर आकर इसका समापन होगा। सीएम डॉ. यादव यात्रा का शुभारंभ करेंगे, जिस रास्ते से यात्रा निकलेगी उस पर वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। इसलिए ट्रैफिक का रूट डायवर्ट किया गया है। यात्रा में शामिल होने के लिए सीएम डॉ. मोहन यादव सोमवार दोपहर 3.20 बजे ग्वालियर आएंगे। सीएम के आगमन से कुछ देर पहले भारी वाहनों का शहर में प्रवेश बंद कर दिया जाएगा।