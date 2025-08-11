11 अगस्त 2025,

सोमवार

ग्वालियर

‘तिरंगा यात्रा’ में शामिल होंगे CM मोहन यादव, बंद रहेंगे शहर के कई रास्ते

MP News: यात्रा में शामिल होने के लिए सीएम डॉ. मोहन यादव सोमवार दोपहर 3.20 बजे ग्वालियर आएंगे।

ग्वालियर

Astha Awasthi

Aug 11, 2025

प्रतिकात्मक फोटो (सोर्स: सोशल मीडिया)
प्रतिकात्मक फोटो (सोर्स: सोशल मीडिया)

MP News: तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ग्वालियर जाएंगे। यात्रा राजमाता तिराहा से कृषि विश्वविद्यालय जाएगी और वापस राजमाता तिराहा पर आकर इसका समापन होगा। सीएम डॉ. यादव यात्रा का शुभारंभ करेंगे, जिस रास्ते से यात्रा निकलेगी उस पर वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। इसलिए ट्रैफिक का रूट डायवर्ट किया गया है। यात्रा में शामिल होने के लिए सीएम डॉ. मोहन यादव सोमवार दोपहर 3.20 बजे ग्वालियर आएंगे। सीएम के आगमन से कुछ देर पहले भारी वाहनों का शहर में प्रवेश बंद कर दिया जाएगा।

यह रहेगा यात्रा का रुट

तिरंगा यात्रा राजमाता तिराहा से शुरू होगी पुलिस अधीक्षक दतर के सामने से तानसेन होटल, झलकारी बाई तिराहा, आकाशवाणी तिराहा, सूर्य नमस्कार तिराहा से कृषि विश्वविद्यालय से होकर इसी रास्ते से वापस राजमाता तिराहा लौटेगी।

यहां जाने वाले वाहनों का बदलेगा रूट

-वीआइपी विजिट के दौरान महाराजागेट, सनसिटी के पीछे, दूध डेयरी तिराहा, दुल्लपुर तिराहा, आकाशवाणी तिराहा से मेला मैदान, इंद्रमणि नगर सूर्य नमस्कार तिराहा, झलकारी बाई तिराहा, परशुराम तिराहा, तानसेन तिराहा और राजमाता तिराहा जाने वाले रास्ते पर यातायात पूरी तरह बंद रहेगा।

-पड़ाव के नए आरओबी से गांधी रोड होकर वाहन नहीं आएंगे। नए आरओबी से थाटीपुर, गोला का मंदिर, मुरार जाने वाले वाहनों को स्टेशन बजरिया होकर जाना पड़ेगा।

-थाटीपुर से दुल्लपुर होकर मेला मैदान, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के लिए वाहन नहीं जाएंगे। इन्हें परशुराम तिराहा से बस स्टैंड या स्टेशन जाना पड़ेगा।

-गोला का मंदिर से रेलवे स्टेशन बस स्टैंड के लिए वाहन महाराजा गेट से होकर जाएंगे।

देर रात यात्रा मार्ग में किया संशोधन

तिरंगा यात्रा के कार्यक्रम में रविवार रात को कुछ फेरबदल किया गया है। पहले तय कार्यक्रम में यात्रा महाराजा गेट से शुरू होना थी। कार्यक्रम के मुताबिक सीएम डा. मोहन यादव को महाराजा गेट से यात्रा में शामिल होकर कृषि विश्वविद्यालय तक आना था फिर इसमें संशोधन किया गया नए प्रोग्राम के तहत यात्रा राजमाता तिराहा से शुरू होगी सीएम डा. यादव भी यहीं से यात्रा में शामिल होंगे और कृषि विश्वविद्यालय तक साथ जाएंगे।

होंगे रंगारंग कार्यक्रम

इस यात्रा में भारतीय आन-बान और शान के प्रतीक तिरंगा थामकर बाइकर्स, सैन्य व पुलिस बल के जवान, एनसीसी की सभी विंग, भूतपूर्व सैनिक, विद्यार्थी, जनप्रतिनिधि व शासकीय, सामाजिक व स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यात्रा का सपूर्ण मार्ग तिरंगामय होगा।

बीच-बीच में विभिन्न स्थानों पर बने मंचों पर देश भक्ति व भारतीय संस्कृति से ओत-प्रोत रंगारंग कार्यक्रम होंगे। साथ ही जगह-जगह पर रंगों व फूलों की रंगोलियां और आजादी व देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की वेशभूषा में सजे-धजे बच्चे व कलाकार आयोजन का मुख्य आकर्षण होंगे।

Published on:

11 Aug 2025 10:33 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / 'तिरंगा यात्रा' में शामिल होंगे CM मोहन यादव, बंद रहेंगे शहर के कई रास्ते

