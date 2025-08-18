Patrika LogoSwitch to English

ग्वालियर

कलेक्टर ने फोन संवाद कर जानी हकीकत, अधिकारियों से कहा कि देरी पर बर्दाश्त नहीं, लापरवाह अफसरों को ‘कारण बताओ नोटिस’

कलेक्टर रुचिका चौहान ने सोमवार को अंतर विभागीय समन्वय बैठक में फोन लगाकर सीएम हेल्पलाइन की हकीकत जानी। शिकायतकर्ताओं से संवाद किया। महिला बाल विकास, स्वास्थ्य एवं जनजाति कल्याण विभाग से संबंधित शिकायतों के निराकरण में ढि़लाई व देरी और पोर्टल पर सही जानकारी अपलोड न पाए जाने पर नाराजगी जताई।

ग्वालियर

Balbir Rawat

Aug 18, 2025

कलेक्टर रुचिका चौहान ने सोमवार को अंतर विभागीय समन्वय बैठक में फोन लगाकर सीएम हेल्पलाइन की हकीकत जानी। शिकायतकर्ताओं से संवाद किया। महिला बाल विकास, स्वास्थ्य एवं जनजाति कल्याण विभाग से संबंधित शिकायतों के निराकरण में ढि़लाई व देरी और पोर्टल पर सही जानकारी अपलोड न पाए जाने पर नाराजगी जताई। साथ ही जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और प्रभारी सहायक आयुक्त जनजाति कल्याण विभाग को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों को सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी स्वयं देखें। शिकायतकर्ताओं से चर्चा करें और जल्द से जल्द शिकायतों का निराकरण कराएं। साथ ही पोर्टल पर शिकायत के निराकरण की वस्तुस्थिति दर्ज करें, अन्यथा संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा बैठक में रोजगार मेलों का आयोजन, स्कूलों में लगने जा रहे आधार शिविर, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, आहार अनुदान योजना, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, खाद वितरण एवं पौधरोपण सहित शासन के अन्य प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों की समीक्षा भी की गई। जीआईएस पोर्टल पर विभागवार जानकारी अपलोड करने का प्रजेंटेशन भी बैठक में दिया गया।

प्रतिष्ठित कंपनियों को बुलाएं रोजगार मेलों में

कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में प्रभावी ढंग से रोजगार मेले लगाए जाएं। गुडग़ांव, नई दिल्ली व अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में संपर्क कर प्रतिष्ठित कंपनियों को रोजगार मेलों में बुलाएं। जिससे राज्य शासन की मंशा के अनुरूप अधिकाधिक जरूरतमंद युवाओं को निजी कंपनियों में अच्छी नौकरी मिल सकें।

- पंचायत व नगरीय निकाय मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत देवउठनी एकादशी सहित ऐसी तिथियों में अभी से सामूहिक विवाह सम्मेलन की तैयारियां करें, जिन तिथियों में शुभ विवाह मुहूर्त हैं और अधिक संख्या में विवाह होते हैं। उन्होंने सामूहिक विवाह सम्मेलनों के लिये अभी से पंजीयन करने के निर्देश भी दिए।

18 Aug 2025 10:06 pm

