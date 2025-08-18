कलेक्टर ने फोन संवाद कर जानी हकीकत, अधिकारियों से कहा कि देरी पर बर्दाश्त नहीं, लापरवाह अफसरों को ‘कारण बताओ नोटिस’

कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों को सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी स्वयं देखें। शिकायतकर्ताओं से चर्चा करें और जल्द से जल्द शिकायतों का निराकरण कराएं। साथ ही पोर्टल पर शिकायत के निराकरण की वस्तुस्थिति दर्ज करें, अन्यथा संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा बैठक में रोजगार मेलों का आयोजन, स्कूलों में लगने जा रहे आधार शिविर, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, आहार अनुदान योजना, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, खाद वितरण एवं पौधरोपण सहित शासन के अन्य प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों की समीक्षा भी की गई। जीआईएस पोर्टल पर विभागवार जानकारी अपलोड करने का प्रजेंटेशन भी बैठक में दिया गया।