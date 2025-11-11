कलेक्टर ने लगाई क्लास, 8 अधिकारियों का कटा वेतन, 6 को थमाए नोटिस

सीएम हेल्पलाइन में लापरवाही को लेकर पत्रिका द्वारा 11 नवंबर को प्रकाशित खबर पर संज्ञान लेते हुए निगमायुक्त संघप्रिय ने भी तत्काल कार्रवाई की। उन्होंने छह अफसरों को नोटिस जारी किए और पूर्व में नोटिस थमाए गए अफसरों की चार्जशीट मांगी है। निगमायुक्त ने सभी अफसरों को स्पष्ट निर्देश दिए कि 15 नवंबर तक सीएम हेल्पलाइन का निराकरण स्कोर 85 प्रतिशत होना चाहिए। प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि अपर आयुक्त प्रतिदिन सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करें और प्रकरण के निराकरण में जो भी लापरवाही कर रहा है, उसे तत्काल नोटिस दें।