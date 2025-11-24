‘Hello…मैं कलेक्टर रुचिका हूं, फॉर्म जमा करें…’ घर के दरवाजे पर पहुंची कलेक्टर साहिबा

दरअसल, जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य में और तेजी लाने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान, अपर कलेक्टर कुमार सत्यम सहित अन्य अफसर रविवार को फील्ड में उतरे और पूर्व विधानसभा क्षेत्र के सिद्धेश्वर कॉलोनी, रामनगर व अशोक कॉलोनी क्षेत्र का भ्रमण कर आमजन से बातचीत भी की। उन्होंने मतदान केन्द्र क्रमांक-115, 116, 117, 118 119 के अंतर्गत एसआइआर के तहत हो रहे ईएफ (गणना पत्रक) के संग्रहण व डिजिटलाइजेशन कार्य की वस्तुस्थिति भी जानी। उन्होंने ईएफ संग्रहण व डिजिटलाइजेशन का काम 26 नवंबर तक पूर्ण करने को कहा।