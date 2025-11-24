‘Hello…मैं कलेक्टर रुचिका हूं, फॉर्म जमा करें…’ घर के दरवाजे पर पहुंची कलेक्टर साहिबा

(Photo Source - Patrika)
MP News: मैं, ग्वालियर जिले की कलेक्टर रुचिका चौहान हूं, क्या आपको गणना पत्रक मिला है। यदि मिला है तो उसे भरकर बीएलओ को वापस करें। जिससे उनके ईएफ डिजिटलाइज्ड कराए जा सके। यह बात बीते दिन कलेक्टर ने सिद्धेश्वर कॉलोनी, रामनगर व अशोक कॉलोनी में रहने वाले लोगों से पूछी।
कलेक्टर को अपने घर की दरवाजे पर देखकर लोग भी हक्के-बक्के रह गए। हालांकि कई लोगों ने कलेक्टर से कहा, उन्होंने अपना गणना पत्रक को जमा कर दिया है तो कुछ लोगों ने कहा कि वह उसे भरकर जल्द ही बीएलओ को वापस कर देंगे।
दरअसल, जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य में और तेजी लाने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान, अपर कलेक्टर कुमार सत्यम सहित अन्य अफसर रविवार को फील्ड में उतरे और पूर्व विधानसभा क्षेत्र के सिद्धेश्वर कॉलोनी, रामनगर व अशोक कॉलोनी क्षेत्र का भ्रमण कर आमजन से बातचीत भी की। उन्होंने मतदान केन्द्र क्रमांक-115, 116, 117, 118 119 के अंतर्गत एसआइआर के तहत हो रहे ईएफ (गणना पत्रक) के संग्रहण व डिजिटलाइजेशन कार्य की वस्तुस्थिति भी जानी। उन्होंने ईएफ संग्रहण व डिजिटलाइजेशन का काम 26 नवंबर तक पूर्ण करने को कहा।
इसके साथ ही जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के रजिस्ट्रकरण व सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों ने भी रविवार को अपने-अपने क्षेत्र का भ्रमण कर ईएफ डिजिटलाइजेशन कार्य में बीएलओ की मदद की और स्थानीय निवासियों से जल्द से जल्द ईएफ जमा करने के लिए आग्रह किया।
कलेक्टर ने भ्रमण के दौरान विभिन्न घरों में दस्तक देकर मतदाताओं से आग्रह किया कि वे जल्द से जल्द अपना गणना पत्रक भरकर बीएलओ को वापस करें, जिससे उनके ईएफ डिजिटलाइज्ड कराए जा सके। साथ ही मतदाताओं से कहा, यदि आप सब अपने भरे हुए ईएफ वापस नहीं करेंगे तो मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं हो पाएगा।
