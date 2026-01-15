‘OYO होटल’ ने बुकिंग के बाद भी नहीं दिया रूम, उपभोक्ता फोरम ने लगा दी क्लास

मामले के अनुसार, अभिषेक बांदिल और उनके परिजनों ने 23 से 24 फरवरी 2024 के लिए ओयो ऐप के माध्यम से ओयो होटल सिल्वर पैलेस में कमरा बुक किया था और 750 रुपए का ऑनलाइन भुगतान किया गया था। 24 फरवरी की रात जब वे होटल पहुंचे तो होटल प्रबंधन ने उनके नाम से किसी भी बुकिंग से इंकार कर दिया और अतिरिक्त राशि की मांग की। अतिरिक्त भुगतान से मना करने पर उन्हें होटल से बाहर कर दिया गया।