ग्वालियर

10-15 दिन से ‘खांसी’ नहीं जा रही तो सावधान, ये 4 लक्षण न करें इग्नोर

MP News: वायरल संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है, जिससे खांसी, बुखार और निमोनिया जैसे रोग हो रहे हैं।

ग्वालियर

Astha Awasthi

Sep 25, 2025

(सोर्स: सोशल मीडिया)
(सोर्स: सोशल मीडिया)

MP News: इन दिनों गर्मी और वायरल संक्रमण का डबल अटैक लोगों की सेहत बिगाड़ रहा है। तेज़ गर्मी और मौसम में बदलाव के कारण वायरल संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है, जिससे दिन के सिर्फ़ चार घंटे (दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक) में ही लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी है। डॉक्टरों ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है।

मौसम में लगातार बदलाव के कारण दिन और रात के तापमान में दो गुना तक अंतर आ रहा है। इससे वायरल संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है, जिससे खांसी, बुखार और निमोनिया जैसे रोग हो रहे हैं। खांसी ठीक होने में 10 से 15 दिन का समय लग रहा है। वहीं बच्चों में वायरल संक्रमण का असर ज्यादा दिखाई दे रहा है। छोटे बच्चों में खांसी और गले का संक्रमण ज़्यादा है, जिससे बच्चों के अस्पताल के वार्ड में भरे पलंग देखे जा रहे हैं।

न इग्नोर करें ये लक्षण

-जुकाम-बुखार
-गले में संक्रमण
-कमजोरी
-लगातार कई दिनों से खांसी

ठंडा पानी और एसी से बढ़ रही समस्या

गर्मी से राहत पाने के लिए लोग ठंडा पानी पी रहे हैं और दोपहर में एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यह भी बीमारी का कारण बन रहा है। डॉक्टरों ने ठंडा पानी कम पीने और एसी से सीधे धूप में न निकलने की सलाह दी है।

विशेष सावधानी की जरूरत

दिन में तापमान ज्यादा होने से लोगों की परेशानी बढ़ी है। इसमें मौसम में बदलाव से तेजी से वायरल चल रहा है। इसके साथ ही कुछ मरीजों को निमोनिया, मलेरिया भी हो रहा है। इस मौसम में सावधानी की जरूरत है। सबसे ज्यादा बुरा हाल खांसी कर रही है।

मौसम में आ रहे परिवर्तन के कारण हो रहे बीमार

इस बार अच्छी बारिश के बाद अब मौसम में परिवर्तन का असर देखने में आ रहा है। इससे बच्चों में ज्यादा परेशानी हो रही है। बच्चों में वायरल के साथ अब डेंगू के मरीज भी आ रहे है। जिसमें टाइफाइड , बुखार, खांसी बनी हुई है। जिसमें से कई बच्चे अस्पताल में भर्ती भी हो रहे हैं। वहीं एक साल के छोटे बच्चों को विशेष सावधानी की जरूरत है। इन बच्चों में कफ जमा होने के साथ अन्य परेशानी बढ़ी है। - डॉ. अजय पाल सिंह, मेडिसिन विभाग जीआरएमसी

25 Sept 2025 01:56 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / 10-15 दिन से 'खांसी' नहीं जा रही तो सावधान, ये 4 लक्षण न करें इग्नोर

