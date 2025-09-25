10-15 दिन से ‘खांसी’ नहीं जा रही तो सावधान, ये 4 लक्षण न करें इग्नोर

इस बार अच्छी बारिश के बाद अब मौसम में परिवर्तन का असर देखने में आ रहा है। इससे बच्चों में ज्यादा परेशानी हो रही है। बच्चों में वायरल के साथ अब डेंगू के मरीज भी आ रहे है। जिसमें टाइफाइड , बुखार, खांसी बनी हुई है। जिसमें से कई बच्चे अस्पताल में भर्ती भी हो रहे हैं। वहीं एक साल के छोटे बच्चों को विशेष सावधानी की जरूरत है। इन बच्चों में कफ जमा होने के साथ अन्य परेशानी बढ़ी है। - डॉ. अजय पाल सिंह, मेडिसिन विभाग जीआरएमसी