चलते-चलते पलक झपकते ही सड़क में धंस गया डंपर, वीडियो कर देगा हैरान

Gwalior News : मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सड़कों की बदहाली की तस्वीरें आए दिन सामने आती रहती हैं। स्थानीय लोगों के विरोध और मीडिया द्वारा लगातार उठाए जा रहे इस मुद्दे पर जिम्मेदारों द्वारा इस चिंतनीय समस्या पर कोई गौर नहीं किया जा रहा है। ऐसा ही एक और ताजा मामला शहर में सामने आया है। दरअसल, यहां एक सड़क पलक झपकते ही धंस गई। खास बात ये है कि, जिस समय सड़क धंसी उसपर से एक डंपर गुजर रहा था। मलबे से भरे डंपर के हादसे की चपेट में आने से वो भी सड़क पर हुए गड्ढे में समा गया। इस घटनाक्रम का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो बेहद हैरान कर देने वाला है।
ये हैरान कर देने वाली घटना शहर के सागर ताल रोड पर घटी है, जहां सड़क धंस गई, जिस्से करीब 6 फीट गहरा गड्ढा सड़क के बीचो-बीच हो गया। सड़क धंसने से गड्ढा होने से जहां एक तरफ डंपर चालक किसी बड़े हादसे का शिकार होते होते बच गया, तो वहीं सड़क के बीचों बीच गड्ढा होने राहगीरों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
बताया जा रहा है कि, जिस स्पॉट पर ये घटना हुई है, ठीक उसी स्पॉट पर महज एक मिनट पहले स्कूल छात्रों से भरी एक स्कूल बस निकली थी। स्कूल बस के गुजरते ही मलबे से भरा डंपर रॉन्ग साइड वहां आया, पास में ही स्पीड ब्रेकर के कारण अचानक बैक हुआ और धंस गया। ऐसे में अंदाज लगाया जा सकता है कि, ये हादसा सिर्फ एक मिनट पहले हुआ होता तो बच्चों को कितना नुकसान पहुंच सकता था। फिलहाल, घटना के अलग सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है।
बताया जा रहा है कि, कुछ दिन पहले ही सागर ताल रोड पर सीवर लाइन का निर्माण हुआ था। इसी लाइन को बिछाने के बाद उसपर सड़क निर्माण कर दी गई है और अब इसी खराब गुणवत्ता के चलते रोड पर गड्ढा हो गया। हैरानी की बात तो ये है कि, ये कोई पहली बार नहीं जो शहर में सड़क धंसने का मामला सामने आया है। इसी सीजन में 50 से ज्यादा बार ग्वालियर में सड़कें धंस चुकी हैं। इसके चलते शहर के इन हालातों को लेकर यहां के लोगों में खासा नाराजगी है।
भ्रष्टाचार इस कदर है कि, सड़क निर्माण में डाला गया डामर हाथ से टूट रहा है। 7 लेयर वाली सड़क में सिर्फ 5 लेयर नजर आ रही है। सड़क निर्माण में एसओपी का पालन नहीं हुआ। अब देखना ये होगा कि इस मामले पर कार्रवाई होगी या फिर डामर की तरह ही भ्रष्टाचार की सड़क पर लीपापोती हो जाएगी।