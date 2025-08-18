चलते-चलते पलक झपकते ही सड़क में धंस गया डंपर, वीडियो कर देगा हैरान

Gwalior News : मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सड़कों की बदहाली की तस्वीरें आए दिन सामने आती रहती हैं। स्थानीय लोगों के विरोध और मीडिया द्वारा लगातार उठाए जा रहे इस मुद्दे पर जिम्मेदारों द्वारा इस चिंतनीय समस्या पर कोई गौर नहीं किया जा रहा है। ऐसा ही एक और ताजा मामला शहर में सामने आया है। दरअसल, यहां एक सड़क पलक झपकते ही धंस गई। खास बात ये है कि, जिस समय सड़क धंसी उसपर से एक डंपर गुजर रहा था। मलबे से भरे डंपर के हादसे की चपेट में आने से वो भी सड़क पर हुए गड्ढे में समा गया। इस घटनाक्रम का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो बेहद हैरान कर देने वाला है।