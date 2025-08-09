फर्जी ऊर्जा मंत्री कॉल मामला: आरोपी अंकित के मोबाइल में बड़े नेताओं की जानकारी, पुलिस ने किया खुलासा

मध्यप्रदेश के ऊर्जा मंत्री का इटावा के सहसों में होने पर संदेह हुआ। इस आधार पर फोन कर वाले को तलाशा तो अंकित परिहार हाथ आ गया। पूछताछ में उसने हामी भरी कि सहसों थाने में अपराधिक मामले में अपने हिसाब से कार्रवाई चाहता था। इसके लिए पहले अपने स्तर पर हाथ पैर मारे थे। लेकिन जब काम नहीं होता दिखा तो उसने मध्यप्रदेश के ऊर्जा मंत्री के नाम का इस्तेमाल करने के लिए चाल खेली थी। (MP News)