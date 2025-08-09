9 अगस्त 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

ग्वालियर

फर्जी ऊर्जा मंत्री कॉल मामला: आरोपी अंकित के मोबाइल में बड़े नेताओं की जानकारी, पुलिस ने किया खुलासा

MP News: इटावा SSP को ऊर्जा मंत्री बनकर कॉल करने वाले अंकित परिहार के फोन से बड़े नेताओं की जानकारी मिली। पहले भी ऐसे खुराफात करने के मामलों में जेल जा चुका है।

ग्वालियर

Akash Dewani

Aug 09, 2025

Fake Energy Minister call case Information of big politial leaders Ankit Parihar mobile MP News
Fake Energy Minister call case Information of big politial leaders Ankit Parihar mobile (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

Fake Energy Minister call case: ऊर्जा मंत्री प्रद्‌युम्न सिंह तोमर के नाम से इटावा एसएसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव पर आपराधिक मामले के जांच अधिकारी को हटाने के लिए फोन करने वाला जालसाज अंकित परिहार इटावा जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया है। पुलिस का कहना है इटावा में उसकी पहचान बहरुपिए की है।

आरोपी अंकित पहले भी ऐसी हरकतों में जेल की हवा खा चुका है। सात साल पहले उसने ग्वालियर में महाराजपुरा इलाके में भी फर्जी सब इंस्पेक्टर बनकर धोखा देने का प्रयास किया था। तब उसने पुलिस वर्दी में सब-इंस्पेक्टर की नेमप्लेट लगाकर इंस्टाग्राम पर अपनी फोटो पोस्ट की थी।उसके मोबाइल में कई ऐसे नंबर मिले हैं जो बड़े नेताओं और अफसरों के बताए जा रहे हैं। (MP News)

ये भी पढ़ें

Raksha Bandhan: 733 सालों से ये समाज नहीं मनाता रक्षाबंधन, भावुक कर देगी कहानी
शाजापुर
raksha bandhan special 733 years sacrifice story Paliwal Brahmin mp news

यह है पूरा मामला

इटावा एसएसपी के पीआरओ अनिल यादव ने बताया, अंकित परिहार निवासी सहसो पिरौली गढ़िया (इटावा) ने धोखा देने के लिए ऊर्जा मंत्री तोमर के नाम से फर्जी ट्रू कॉलर आइडी भी बना रखी थी। वह दो दिन से खुद को मंत्री तोमर बताकर एसएसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव को कॉल कर रहा था। शक होने पर उसके नंबर की लोकेशन ट्रेस की तो यहां कालीवाह मंदिर की पता चली।

मध्यप्रदेश के ऊर्जा मंत्री का इटावा के सहसों में होने पर संदेह हुआ। इस आधार पर फोन कर वाले को तलाशा तो अंकित परिहार हाथ आ गया। पूछताछ में उसने हामी भरी कि सहसों थाने में अपराधिक मामले में अपने हिसाब से कार्रवाई चाहता था। इसके लिए पहले अपने स्तर पर हाथ पैर मारे थे। लेकिन जब काम नहीं होता दिखा तो उसने मध्यप्रदेश के ऊर्जा मंत्री के नाम का इस्तेमाल करने के लिए चाल खेली थी। (MP News)

भिंड बॉर्डर से सटा गांव, इसलिए खेला दांव

पुलिस के मुताबिक अंकित परिहार का गांव सहसों (इटावा, यूपी) भिंड के बार्डर से सटा है। भिंड में आरोपी की रिश्तेदारी है। इसलिए अक्सर उसका वहां आना जाना रहता है। इसलिए मध्यप्रदेश के मंत्री, नेताओं और अफसरों के बारे में पूरी जानकारी अपने पास रखता था।(MP News)

ये भी पढ़ें

MP की 400 लाड़ली बहनों से लाखों की ठगी, लोन दिलाने के नाम पर लूटा
इंदौर
loan fraud 400 women cheated lakhs lost indore mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

09 Aug 2025 01:38 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / फर्जी ऊर्जा मंत्री कॉल मामला: आरोपी अंकित के मोबाइल में बड़े नेताओं की जानकारी, पुलिस ने किया खुलासा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.