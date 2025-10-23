TTE बनकर बिना टिकट चढ़े यात्रियों के चालान काट रहा था सेना का जवान, पकड़ाने पर निकला सेना का जवान

रेलवे ने पकड़ा फर्जी टीटीई (Photo Source- Patrika Input)
Fake TTE Arrest : पुणे से जम्मूतवी जा रही झेलम एक्सप्रेस में बुधवार को बड़ा मामला सामने आया, जब सेना के एक जवान को यात्रियों से पैसे वसूलते हुए फर्जी टीटीई बनकर पकड़ाया हैं। त्योहार के कारण सामान्य कोच में अधिक भीड़ थी और कई यात्री बिना टिकट यात्रा कर रहे थे। इसी स्थिति का फायदा उठाकर जवान उत्तर प्रदेश के झांसी से मध्य प्रदेश के ग्वालियर के बीच टिकट चैकिंग अधिकारी बनकर चानान के नाम पर यात्रियों से पैसों की अवैध वसूली कर रहा था।
यात्रियों में से एक ने संदेह होने पर उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। यह मामला सामने आते ही सीनियर डीसीएम अमन वर्मा के निर्देश रेलवे प्रशासन सक्रिय हुआ और ग्वालियर स्टेशन पर टिकट चैकिंग स्टाफ व आरपीएफ की संयुक्त टीम ने जवान को पकड़ लिया।
पकड़े गए युवक की पहचान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में रहने वाले कमल कुमार पांडे के रूप में हुई है। मौजूदा समय में वो झांसी स्थित सेना में पदस्थ है। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि, वो पहले भी दो बार इस तरह यात्रियों से ठगी कर चुका है। उसके पास से 1620 रुपये नकद बरामद हुए हैं। पकड़ा जाने के बाद पता चला कि, लोगों को बिना टिकट फर्ज चालान काटने वाला आरोपी खुद भी झांसी से ग्वालियर के बीच बिना टिकट ही यात्रा कर रहा था।
