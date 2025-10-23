TTE बनकर बिना टिकट चढ़े यात्रियों के चालान काट रहा था सेना का जवान, पकड़ाने पर निकला सेना का जवान

पकड़े गए युवक की पहचान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में रहने वाले कमल कुमार पांडे के रूप में हुई है। मौजूदा समय में वो झांसी स्थित सेना में पदस्थ है। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि, वो पहले भी दो बार इस तरह यात्रियों से ठगी कर चुका है। उसके पास से 1620 रुपये नकद बरामद हुए हैं। पकड़ा जाने के बाद पता चला कि, लोगों को बिना टिकट फर्ज चालान काटने वाला आरोपी खुद भी झांसी से ग्वालियर के बीच बिना टिकट ही यात्रा कर रहा था।