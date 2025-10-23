छठ पूजा के लिए ट्रेनों में भारी वेटिंग, बस का किराया 5300 रुपए तक

दिवाली के लिए 17-18 अक्टूबर से दिल्ली, मुंबई, पुणे से इंदौर आने की ट्रेनों में भीड़ रही तो अब 25 और 26 अक्टूबर को इंदौर से इन शहरों की ओर जाने वालों की भीड़ है। 25 अक्टूबर को इंदौर-मुंबई अवंतिका एक्सप्रेस में सेकंड और फर्स्ट एसी की बुकिंग बंद है। इसी ट्रेन में 26 को एसी श्रेणी की बुकिंग बंद है। इंदौर-पुणे दौंड एक्सप्रेस में एसी श्रेणी की बुकिंग बंद है। इंदौर-नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस में 25 को एसी श्रेणी की बुकिंग नहीं हो रही है। डॉ. आंबेडकर नगर-नई दिल्ली ट्रेन में सेकंड और फर्स्ट एसी की बुकिंग बंद है।