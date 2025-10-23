छठ पूजा के लिए ट्रेनों में भारी वेटिंग, बस का किराया 5300 रुपए तक

दिवाली के बाद छठ पर भी यात्रा मुश्किल (Photo Source- Patrika)
Chhath Puja Special : दिवाली के बाद छठ पूजा के चलते ट्रेनों में भारी वेटिंग है तो बसों का किराया भी आसमान छू रहा है। मध्य प्रदेश के आर्थिक नगर इंदौर में बसे बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के हजारों परिवार सूर्योपासना के महापर्व छठ पूजा के लिए जा रहे हैं, लेकिन ट्रेनों में कुछ श्रेणी की बुकिंग बंद कर दी गई है।
25 अक्टूबर से छठ पर्व का आगाज हो रहा है। इंदौर के लोग बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश अपने पैतृक घर की ओर कूच कर रहे हैं। बिहार के पटना के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जिसमें गुरुवार के लिए स्लीपर में 111 वेटिंग है तो प्रयागराज जाने वाली डॉ. आंबेडकर नगर प्रयागराज ट्रेन में 75 तक वेटिंग है। गया जाने वाली हावड़ा-शिप्रा एक्सप्रेस में गुरुवार के लिए स्लीपर और 3 एसी की बुकिंग बंद है। बुधवार को इंदौर से पटना के रवाना हुई ट्रेन में भी भारी भीड़ देखी गई।
बिहार के लिए शहर से बसें कम संचालित हो रही हैं। गुरुवार को दो स्लीपर बसें पटना के लिए रवाना होगी। एक का किराया 4300 तो दूसरी का 5300 रुपए है। हर बार त्योहारों पर इसी तरह बस ऑपरेटर अधिक किराया वसूली करते हैं, लेकिन अधिकारी लगाम नहीं लगा पाते हैं।
दिवाली के लिए 17-18 अक्टूबर से दिल्ली, मुंबई, पुणे से इंदौर आने की ट्रेनों में भीड़ रही तो अब 25 और 26 अक्टूबर को इंदौर से इन शहरों की ओर जाने वालों की भीड़ है। 25 अक्टूबर को इंदौर-मुंबई अवंतिका एक्सप्रेस में सेकंड और फर्स्ट एसी की बुकिंग बंद है। इसी ट्रेन में 26 को एसी श्रेणी की बुकिंग बंद है। इंदौर-पुणे दौंड एक्सप्रेस में एसी श्रेणी की बुकिंग बंद है। इंदौर-नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस में 25 को एसी श्रेणी की बुकिंग नहीं हो रही है। डॉ. आंबेडकर नगर-नई दिल्ली ट्रेन में सेकंड और फर्स्ट एसी की बुकिंग बंद है।
