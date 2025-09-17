हो गया फैसला, 3 दिन नहीं…अब रोज चलेगी ‘दिल्ली’ की फ्लाइट

MP News: एमपी के ग्वालियर में यात्रियों के लिए खुशखबरी है। शहर से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए सप्ताह में तीन दिन चलने वाली फ्लाइट अब रोज चलेगी। दिल्ली में रनवे पर चल रहे काम के चलते इस फ्लाइट को सप्ताह में तीन दिन के लिए कर दिया था। फ्लाइट के सप्ताह में तीन दिन करने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
ग्वालियर से दिल्ली जाने वाले यात्री वंदे भारत, राजधानी, शताब्दी जैसी ट्रेनों के भरोसे थे। ग्वालियर से दिल्ली पहुंचकर यात्री दूसरे शहरों की फ्लाइट पकड़ रहे। क्योंकि ग्वालियर से तीन शहरों की ही फ्लाइट का संचालन होता है। ऐसे में दिल्ली के लिए डेली फ्लाइट से यात्रियों को काफी फायदा मिलेगा।
दिल्ली की फ्लाइट सप्ताह में तीन दिन रहने से यात्रियों की संख्या में काफी कमी आ गई है। हालात यह है मुंबई के बाद दूसरे नंबर में दिल्ली की फ्लाइट रहती थी। तीन महीने से दिल्ली की फ्लाइट तीसरे नंबर पर चल रही है।
राजमाता विजयाराजे सिंधिया एयर टर्मिनल पर बुधवार को यात्री सेवा दिवस मनाया जा रहा। इस अवसर पर यहां आने वाले यात्रियों का स्वागत तिलक लगाकर किया जाएगा। इसमें यात्रियों का स्वागत में मिठाई और फूल भी दिए जाएंगे। कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। जिसमें एक पेड मां के नाम वृक्षारोपण भी किया जाएगा।
कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के साथ स्कूली बच्चे, एनजीओ और एयरपोर्ट कर्मचारी शामिल होंगे। लोक नृत्य प्रस्तुतियां, बच्चों के लिए चित्रकला और अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। रक्तदान शिविर के साथ निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण और यात्रियों का फीडबैक लिया जाएगा।