हो गया फैसला, 3 दिन नहीं…अब रोज चलेगी ‘दिल्ली’ की फ्लाइट

MP News: एमपी के ग्वालियर में यात्रियों के लिए खुशखबरी है। शहर से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए सप्ताह में तीन दिन चलने वाली फ्लाइट अब रोज चलेगी। दिल्ली में रनवे पर चल रहे काम के चलते इस फ्लाइट को सप्ताह में तीन दिन के लिए कर दिया था। फ्लाइट के सप्ताह में तीन दिन करने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।