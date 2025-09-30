सड़क पर युवती की गुंडागर्दी : मामूली बात पर इस कदर हुई आग बबूला, सरेराह ऑटो चालक को पीट दिया

इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सभी युवती को लगातार समझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन गुस्से में आग बबूला युवती किसी की न सुनते हुए गरीब टेम्पो चालक को दिन-दहाड़े बीच सड़क पर पीटती रही। हालाकि, मौके पर पहले से मौजूद कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का तो यहां तक कहना है कि, दोनों वाहनों के बीच टक्कर भी युवती की लापरवाही के चलते हुई थी। पिटने वाले ड्राइवर ने तो वाहन को काफी बचाने का प्रयास किया। इधर, युवती द्वारा की गई मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।