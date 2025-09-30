Patrika LogoSwitch to English

ग्वालियर

सड़क पर युवती की गुंडागर्दी : मामूली बात पर इस कदर हुई आग बबूला, सरेराह ऑटो चालक को पीट दिया

Gwalior News : युवती कार से जा रही थी। इसी दौरान सामने से आया एक टेम्पो युवती की गाड़ी से हल्का सा टच हो गया। ये बात युवती को इस कदर नागवार गुजरी कि..।

2 min read

ग्वालियर

image

Faiz Mubarak

Sep 30, 2025

Gwalior News

सड़क पर युवती की गुंडागर्दी (Photo Source- Viral Video Screenshot)

Gwalior News : मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक युवती की गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि, युवती कार से जा रही थी। इसी दौरान सामने से आया एक टेम्पो युवती की गाड़ी से हल्का सा टच हो गया। ये बात युवती को इस कदर नागवार गुजरी कि, गाड़ी से आग बबूला होकर बाहर निकली युवती ने टेम्पो ड्राइवर को गाड़ी में घुसकर पीटना शुरु कर दिया।

इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सभी युवती को लगातार समझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन गुस्से में आग बबूला युवती किसी की न सुनते हुए गरीब टेम्पो चालक को दिन-दहाड़े बीच सड़क पर पीटती रही। हालाकि, मौके पर पहले से मौजूद कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का तो यहां तक कहना है कि, दोनों वाहनों के बीच टक्कर भी युवती की लापरवाही के चलते हुई थी। पिटने वाले ड्राइवर ने तो वाहन को काफी बचाने का प्रयास किया। इधर, युवती द्वारा की गई मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

वायरल हो रहा मारपीट का वीडियो

बताया जा रहा है कि, सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो शहर के थाटीपुर थाना इलाके के थाटीपुर चौराहे का है। शख्स यात्री ऑटो लेकर जा रहा था। इस दौरान मार्ग पर भीड़ अधिक होने और सामने से अचानक आई कार से टच हो गई। हालांकि, टक्कर बचाने के लिए ऑटो चालक ने तेजी से ब्रेक भी लगाए, जिससे पीछे बैठे यात्री बुरी तरह घबरा गए, लकिन जबतक वाहन रुकते कार पर स्क्रैच लग गया था।

युवती ने बरसाए थप्पड़

युवती को जैसे ही टक्कर लगने और कार को नुकसान पहुंचने का आभास हुआ, वो आक्रोशित होते हुए कार से उतरी और ऑटो चालक से गुंडागर्दी पर उतारू हो गई। इससे पहले की ऑटो चालक अपनी सफाई में कुछ कह पाता युवती सीधे टेम्पो में घुस गई और ड्राइवर को एक के बाद एक थप्पड़ रसीद करने लगी। युवती का इसपर भी गुस्सा शांत नहीं हुआ तो वो चालक को पकड़कर थाने ले गई और उसके खिलाफ पुलिस में केस दर्ज करा दिया।

बड़े सवाल

हालांकि, युवती की शिकायत पर चालक के खिलाफ केस तो दर्ज हो गया है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मारपीट के वीडियो को देख सवाल उठता है कि, आखिर युवती को इस तरह कानून हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया? क्या युवक को इस तरह सार्वजनिक स्थान पर पीटना उसकी बेइज्जती कर, मानवाधिकार का हनन करना नहीं है? फिलहाल, देखने वाली बात ये है कि, इस तरह सड़क पर गुंडई करने वाली युवती के खिलाफ कोई न्यायपूर्ण कार्रवाई होती है या नहीं?

Published on:

30 Sept 2025 03:53 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / सड़क पर युवती की गुंडागर्दी : मामूली बात पर इस कदर हुई आग बबूला, सरेराह ऑटो चालक को पीट दिया

