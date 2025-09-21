एमपी में पटवारियों के ट्रांसफर पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पोस्टिंग पर कही ये बात

इस पर शासकीय अधिवक्ता ने दलील दी कि विनोद सिंह के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई थीं और उन पर 20 दिसंबर 2024 को चार्जशीट भी जारी की गई थी। जांच लंबित रहने के कारण प्रशासनिक दृष्टि से उन्हें बानमोर खुर्द से हटाकर रांचौली हल्का में पदस्थ किया गया है। शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि मप्र भूमि राजस्व संहिता के अनुसार तहसील स्तर पर एसडीओ को हल्कों के भीतर पटवारियों की पोस्टिंग का अधिकार है और यह स्थानांतरण की श्रेणी में नहीं आता।