एमपी के इस बड़े स्टेशन का होगा री-डेवलपमेंट, लगेंगी 19 लिफ्ट, 21 एस्केलेटर्स

प्रतिकात्मक फोटो
MP News: एमपी के ग्वालियर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य ने अब तेजी पकड़ ली है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 6 तक बनाए जा रहे बड़े कॉनकोर्स का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। कंक्रीटिंग के बाद अब यात्रियों की सुविधा के लिए लिफ्ट और एस्केलेटर लगाने की तैयारी शुरू हो रही है। कॉनकोर्स से बाहर आने-जाने के लिए सीढ़ियों का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा।
कॉनकोर्स के ऊपर 10 मीटर ऊंचे पिलर तैयार कर दिए गए हैं और अब इन पर बादल जैसी डिजाइन वाला शेड लगाया जाएगा, जिसे मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। प्लेटफॉर्म को कॉनकोर्स से जोड़ने के लिए 8 लिफ्ट और 7 एस्केलेटर लगाई जाएंगी। पूरे प्रोजेक्ट में कुल 21 एस्केलेटर और 19 लिफ्ट लगाने की योजना है। फिलहाल प्लेटफॉर्म 1 से 4 तक फुटओवर ब्रिज के साथ एक-एक एस्केलेटर जोड़ा गया है, लेकिन जल्द ही सभी एस्केलेटर और लिट कॉनकोर्स से संचालित होंगे।
प्लेटफॉर्म 1 पर पुराने जनरल टिकट ऑफिस के पास मौजूद फुटओवर ब्रिज और एस्केलेटर की दिशा बदली जा रही है। इसके लिए नए पिलरों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। नई व्यवस्था तैयार होने पर पुराना फुटओवर ब्रिज और एस्केलेटर पूरी तरह हटा दिए जाएंगे।
कॉनकोर्स का कॉन्सेप्ट अभी तक एयरपोर्ट पर लागू होता था। लेकिन रेलवे स्टेशन पर इसके बनने से आगमन और प्रस्थान बिल्कुल अलग-अलग हो जाएंगे। वहीं एक से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए एफओबी या अन्य समस्या भी खत्म हो जाएगी। अनिरुद्ध कुमार, डीआरएम झांसी मंडल
