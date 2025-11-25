एमपी के इस बड़े स्टेशन का होगा री-डेवलपमेंट, लगेंगी 19 लिफ्ट, 21 एस्केलेटर्स

कॉनकोर्स के ऊपर 10 मीटर ऊंचे पिलर तैयार कर दिए गए हैं और अब इन पर बादल जैसी डिजाइन वाला शेड लगाया जाएगा, जिसे मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। प्लेटफॉर्म को कॉनकोर्स से जोड़ने के लिए 8 लिफ्ट और 7 एस्केलेटर लगाई जाएंगी। पूरे प्रोजेक्ट में कुल 21 एस्केलेटर और 19 लिफ्ट लगाने की योजना है। फिलहाल प्लेटफॉर्म 1 से 4 तक फुटओवर ब्रिज के साथ एक-एक एस्केलेटर जोड़ा गया है, लेकिन जल्द ही सभी एस्केलेटर और लिट कॉनकोर्स से संचालित होंगे।