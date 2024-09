तीन माह में ही ढह गई 210 करोड़ के क्रिकेट स्टेडियम की दीवार

तीन माह में ही ढह गई 210 करोड़ के क्रिकेट स्टेडियम की दीवार

ग्वालियर•Sep 19, 2024 / 04:25 pm• deepak deewan

Gwalior’s Shrimant Madhavrao Scindia Cricket Stadium wall collapses and ground filled with water मध्यप्रदेश में एक नवनिर्मित स्टेडियम तीन माह में ही टूट गया। ग्वालियर ​में बने इस क्रिकेट स्टेडियम की दीवार भरभराकर ढह गई। 210 करोड़ की लागत से बने इस इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का शुभारंभ जून माह में किया गया था। ग्वालियर के श्रीमंत माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम (Shrimant Madhavrao Scindia Cricket Stadium) पर 6 अक्टूबर को भारत और बांग्लादेश के बीच टी 20 (IND vs BAN T20) मैच Match भी प्रस्तावित है। स्टेडियम की दीवार गिरने से अंदर पानी भर गया है जिससे मैच पर भी संकट आ गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे हैं जहां वे स्टेडियम का जायजा लेंगे। मैच की तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे।