Bye-Bye बोलने से पहले ‘मानसून’ करेगा धमाका, 10 दिन होगी धमाकेदार बारिश

वैसे 1 जून से मानसून सीजन की शुरुआत होती है, लेकिन 17 जून को अंचल में मानसून ने दस्तक दे दी थी। इसके बाद से बिना ब्रेक के बारिश हुई। जुलाई में बारिश ने 1935 का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। जुलाई की बारिश से बांध, तालाब व अन्य जल स्रोत भर गए। इससे भूमिगत जल स्तर में सुधार हुआ। जिले की कुछ जगहों पर ऐसी स्थिति बन गई कि जमीन से स्वत: ही पानी निकलने लगा है।