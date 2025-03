अब रील बनाने पर मिलेंगे 2 लाख रुपए, कैसे? पढ़ें पूरी खबर

How to make Reel to win 2 lakh rupay: स्वच्छ भारत मिशन के लिए प्रदेश सरकार का इनिशेटिव, स्वच्छ एमपी रील कंपटीशन प्रारंभ, कचरा नहीं, यह कंचन है, इसे अलग-अलग करें और पैसा कमाएं रखी गई है थीम, 15 अप्रेल तक कर सकेंगे आवेदन… कैसे जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर..

ग्वालियर•Mar 17, 2025 / 09:59 am• Sanjana Kumar

MP News

How to make Reel to win 2 lakh rupay: वर्तमान दौर में मोबाइल के जरिए रील बनाने का शौक लगभग हर इंसान को लग चुका है। आपका रील बनाने का शौक अब 2 लाख रुपए तक का पुरस्कार दिला सकता है। जी हां, इसके लिए आपको स्वच्छता पर रील बनाकर उसे वायरल करके अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना होगा। मध्यप्रदेश सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत प्रदेश में स्वच्छता एवं उससे जुड़े विषयों पर जागरुकता लाने

