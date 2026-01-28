आपसी सहमति से ‘तलाक’ में पत्नी लेगी 35 लाख रुपए, संपत्ति में नहीं होगा हक

समझौते के अनुसार पति द्वारा पत्नी को स्थायी भरण-पोषण के रूप में कुल 35 लाख रुपए दिए जाएंगे। यह राशि दो डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से अदा की जाएगी, जिसमें 25 लाख और 10 लाख रुपए शामिल हैं। इसके बदले पत्नी ने तलाक के लिए सहमति दी है और भविष्य में किसी भी प्रकार के भरण-पोषण या संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा न करने का वचन दिया है।