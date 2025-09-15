Patrika LogoSwitch to English

ग्वालियर

तेजी से गिरने लगे ‘प्लेटलेट्स’ तो तुरंत डॉक्टर से मिले ! गौर करें ये 6 लक्षण

MP News: लगातार कुछ लोगों की प्लेटलेट्स एक लाख से भी कम हो रही हैं। इसमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग को बुखार के साथ-साथ खांसी जुकाम के साथ बहुत तेज बुखार आ रहा है।

ग्वालियर

Astha Awasthi

Sep 15, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: गर्मी, उमस और बदलते मौसम के बीच अब वायरल घातक होने लगा है। लगातार बुखार के बीच डॉक्टर डेंगू की जांच करा रहे हैं लेकिन इस जांच में भी डेंगू निगेटिव आ रहा है। लक्षण डेंगू जैसे ही आ रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा लोगों के प्लेटलेट्स गिर रही हैं।

हालात यह हो गए हैं कि लगातार कुछ लोगों की प्लेटलेट्स एक लाख से भी कम हो रही हैं। इसमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग को बुखार के साथ-साथ खांसी जुकाम के साथ बहुत तेज बुखार आ रहा है। जिसकी वजह से उन्हें अस्पतालों में कई दिनों तक एडमिट तक रहना पड़ रहा है। बच्चों को 102 डिग्री से अधिक बुखार आ रहा है। साथ ही उन्हें खांसी के साथ ही गले में इंफेक्शन जैसी समस्याएं आ रही हैं और ठीक होने में एक सप्ताह से अधिक का समय लग रहा है। वहीं दूसरी ओर बड़े लोगों में सर्दी-बुखार के साथ ही खांसी अधिक परेशान कर रही है।

यह हैं लक्षण

  • थकान महसूस होना
  • पेट में दर्द, मतली या उल्टी
  • शरीर पर हल्के लाल दाने
  • अचानक बहुत तेज बुखार या ठंड लगना
  • सिरदर्द, विशेष रूप से आपके सिर के सामने या आपकी आंखों के पीछे दर्द
  • मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द

ऑक्सीजन की कमी हो रही

इस बार वायरल अपना रूप बदले हुए है। बुखार आने पर जांच में डेंगू नहीं आ रहा है। इसके लक्षण जरूर देखने को मिल रहे हैं। जिसमें मरीजों की प्लेटलेट्स कम हो रही हैं। लगातार बुखार के बाद कुछ मरीजों में ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है। जिसमें से कुछ मरीजों में प्लेटलेट्स की शिकायत आ रही है।- डॉ अजय पाल सिंह, मेडिसिन विभाग जीआरएमसी

सात से आठ दिन लग रहे

वायरल फीवर के चलते इन दिनों बच्चों में पीलिया, निमोनिया, उल्टी, दस्त की शिकायत के साथ प्लेटलेट्स भी कम हो रही हैं। इसमें बच्चों में इतनी कमजोरी आ रही है कि ठीक होने में सात आठ दिन लग रहे हैं।- डॉ घनश्याम दास, शिशु रोग विशेषज्ञ, जीआरएमसी

बरतें ये सावधानी

  • बाहर उमस वाला वातारण है। रूम में हल्की ठंडक बनी है।
  • खट्टी और ठंडी चीजें खाने से बचे।
  • ताजा खाना का सेवन करें।
  • फीवर आने पर डॉक्टर से जरूर सलाह लें।
  • उबला हुआ पानी पिलाएं।
  • बुखार अधिक तेज होने पर सिर पर पानी की पट्टी रखें।
  • डेंगू जैसे लक्षण होने पर जांच जरूर कराएं।

Published on:

15 Sept 2025 02:42 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / तेजी से गिरने लगे ‘प्लेटलेट्स’ तो तुरंत डॉक्टर से मिले ! गौर करें ये 6 लक्षण

