तेजी से गिरने लगे ‘प्लेटलेट्स’ तो तुरंत डॉक्टर से मिले ! गौर करें ये 6 लक्षण

हालात यह हो गए हैं कि लगातार कुछ लोगों की प्लेटलेट्स एक लाख से भी कम हो रही हैं। इसमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग को बुखार के साथ-साथ खांसी जुकाम के साथ बहुत तेज बुखार आ रहा है। जिसकी वजह से उन्हें अस्पतालों में कई दिनों तक एडमिट तक रहना पड़ रहा है। बच्चों को 102 डिग्री से अधिक बुखार आ रहा है। साथ ही उन्हें खांसी के साथ ही गले में इंफेक्शन जैसी समस्याएं आ रही हैं और ठीक होने में एक सप्ताह से अधिक का समय लग रहा है। वहीं दूसरी ओर बड़े लोगों में सर्दी-बुखार के साथ ही खांसी अधिक परेशान कर रही है।